El Govern defensa amb “empatia” les protestes per l’habitatge, però tanca la porta a modificar el projecte de llei

El Govern ha reaccionat a la convocatòria d’una nova mobilització per a l’habitatge el pròxim 16 de maig assegurant que la valora “amb el màxim respecte possible” i expressant “la màxima empatia” cap a les persones afectades per la situació. Així ho ha reafirmat, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha apuntat que l’Executiu és “plenament conscient de la situació estructural que pateix el nostre país al voltant de l’habitatge”, i ha remarcat que s’estan impulsant diferents mesures per “intentar millorar aquesta situació”.
Entre aquestes, ha citat mesures ja ben conegudes com la creació del parc públic d’habitatge a preu assequible, el programa d’accés a la primera compra i les iniciatives per “garantir o regular o ordenar el mercat d’una manera que sigui més assumible i que no generi aquestes tensions a llarg termini”. En aquest sentit, i sobre el projecte de llei en tràmit referent a la descongelació dels lloguers, Casal ha defensat que es tracta d’“una proposta equilibrada”, elaborada a partir de les negociacions amb diferents actors. “Recull el màxim de propostes possibles que siguin convergents entre si”, ha indicat, fent referència tant als propietaris com al Sindicat de l’Habitatge.
Així mateix, el portaveu ha detallat que el text planteja una descongelació progressiva dels contractes fins al 2030 i que “el primer any hi haurà el 25% dels habitatges”, tot subratllant que aquesta també “està limitada en el preu”. A més, ha tornat a insistir, com en anteriors compareixences, que la proposta “defuig de la liberalització total del mercat de lloguer” i també “de la congelació total o permanent”, defensant que el projecte és “gradual” i “limitador de l’augment de preus”. Tanmateix, i qüestionat sobre si el Govern podria introduir canvis arran de la mobilització prevista, Casal s’ha mostrat taxatiu en assenyalar que no està previst modificar el text: “El projecte de llei està en tràmit parlamentari. Per tant, no farem modificacions”.