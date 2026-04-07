La protesta contra la descongelació dels lloguers fixa el 16 de maig per a la nova manifestació per un habitatge digne

La concentració convocada aquest dimarts pel Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha servit per perfilar la data d’una nova mobilització ciutadana: el dissabte 16 de maig. En aquest sentit, la portaveu del sindicat, Rebeca Bonache, ha explicat que l’objectiu immediat de la protesta és pressionar perquè s’allargui el termini d’esmenes a la llei: “La concentració que fem avui és perquè demà acaba el termini d’esmenes i volem que es faci un allargament perquè es tingui en compte la contraproposta que vam enviar”, ha assenyalat, fent així una crida a la mobilització ciutadana: “Esperem que el poble reaccioni, perquè si no ens organitzem i sortim al carrer, no aconseguirem res”.
Pel que fa a la manifestació del 16 de maig, Bonache ha indicat que encara no hi ha cap dispositiu definit. “Encara no tenim definit res, només tenim definida la data. Ara començarem a reunir-nos i a treballar-la”, ha explicat, tot apuntant que la previsió és que sigui “una manifestació com la del 5 d’abril [de l’any passat]”. En aquest sentit, ha detallat que s’hauran de definir els recorreguts i adaptar-los “a les forces que tenim”, així com coordinar-se amb altres col·lectius i associacions del país.
Per altra banda, la portaveu sindical ha confirmat que el SHA liderarà la mobilització, però amb voluntat d’ampliar suports. “La idea és liderar-la des del Sindicat d’Habitatge d’Andorra, perquè la problemàtica és d’habitatge, però és un tema que afecta totes les classes i tots els col·lectius del país”, ha remarcat. Per aquest motiu, ha avançat que es convocaran reunions amb entitats per sumar adhesions: “Intentarem parlar amb totes les que puguem perquè s’afegeixin a la causa”.
En relació amb el suport polític, Bonache ha apuntat que no hi ha cap estructura partidista al darrere de la convocatòria. “Nosaltres, recolzament polític, de moment no en tenim. Som un col·lectiu que no tenim cap grup polític darrere ni cap paraigua, i això continua així”, ha afirmat, tot i considerar que els representants polítics que hi assisteixin ho faran “com a ciutadans preocupats”, com ja va passar en mobilitzacions anteriors.
Pel que fa als contactes amb altres entitats, la portaveu ha explicat que ja s’han iniciat converses amb diferents col·lectius. “Estem parlant amb l’USdA i hem contactat amb altres associacions, i ara començarem a parlar amb més col·lectius per veure si volen venir i fer una lluita col·lectiva”, ha indicat. Amb tot, ha deixat clar que la participació serà oberta: “No es pot obligar ningú a fer una cosa que no vol, però obrirem la porta a tothom que vulgui venir. Tota associació serà benvinguda a la manifestació i al sindicat”.
Tornant a la protesta d’aquesta tarda —la qual ha reunit prop de 200 persones—, ha servit perquè a banda dels portaveus sindicals, diferents ciutadans manifestin davant tothom casos propis o de coneguts relacionats amb lloguers amb preus elevats, desnonaments i d’altres situacions. Entre aquestes persones ha parlat un sanitari, qui ha agraït l’oportunitat que li ha donat el país de venir a treballar aquí, però que s’ha trobat amb una situació amb l’habitatge insostenible: “Si no tinc on viure, estic ‘fotut'”, ha esmentat.
Entre les diferents intervencions, els manifestants han realitzat diferents càntics com ‘Govern, escolta, el poble es revolta‘ o ‘encara no està feta la llei i ja està feta la trampa’, entre d’altres. Tot i un inici una mica fred, la gent s’ha anat encoratjant, tant per unir-se als càntics, com per sortir a parlar. Una d’elles ha estat Isabella Vargas, membre en actiu de diferents entitats del país, qui també ha denunciat la situació amb l’habitatge. Seguidament, ha comparegut un home, assegurant que fa anys va ser polític al país i afirmant conèixer “com funcionen les coses”.
En tot cas, el seu missatge ha anat adreçat a la ciutadania present: “Nosaltres som el sisé poder i l’hem d’exercir sense por”, ha manifestat, tot indicant que la població del Principat ha de perdre el temor a protestar al carrer. En la mateixa línia, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, ha assenyalat a les persones que no han assistit a la concentració: “Tots aquests que s’han quedat a casa haurien de prendre nota. Són els seus fills i nets els que pagaran les conseqüències”.
“Tots aquests que s’han quedat a casa haurien de prendre nota. Són els seus fills i nets els que pagaran les conseqüències” – Gabriel Ubach
Uns minuts abans, en declaracions als mitjans, Ubach carregat contra les polítiques del Govern en matèria d’habitatge, assegurant que la situació actual està expulsant població del país. “El problema no són els pisos de 600 euros, sinó que la gent no pot arribar a final de mes i ha de marxar d’Andorra”, ha afirmat, tot criticant que el model impulsat per l’Executiu “és una mica el projecte de Mònaco”, en què “la mà d’obra viu fora i al país només hi queda la gent amb alt poder adquisitiu”.
Així, el dirigent sindical ha denunciat que la resposta institucional a les mobilitzacions dels darrers mesos ha estat insuficient i ha criticat la descongelació dels lloguers més baixos en el context actual. “Aquí a Andorra fem tot el contrari del que s’està fent a altres llocs per mitigar la pujada de preus”, ha remarcat. En aquest sentit, ha defensat que no s’haurien de descongelar els contractes actuals “fins que no hi hagi una solució”, advertint que moltes persones no tenen alternativa: “Una persona que cobra 1.500 euros i li demanen 2.000 euros de lloguer només pot agafar les maletes i marxar”.
Per la seva banda, el conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, present a la concentració, ha coincidit a assenyalar la manca d’eines estructurals per abordar la crisi. “No s’han posat les eines necessàries i descongelar avui en dia seria un suïcidi social que no ens podem permetre”, ha afirmat. Així mateix, ha responsabilitzat l’Executiu de la situació actual, assegurant que “des del 2023 no s’ha fet la feina que s’havia de fer”, tot advertint que la llei “provocarà que la gent s’expulsi d’aquest país”.
Així doncs, la concentració ha finalitzat amb Bonache reivindicant que arribar a fer aquest tipus de convocatòries suposa molta feina per a tot el sindicat i que tot el procés que implica ho fan “en el nostre temps lliure”. I ha subratllat que ho fan perquè “creiem que hem de ser aquí […] Defensem el que creiem que és un dret vital: un habitatge digne”, ha conclòs, acompanyada dels darrers càntics i aplaudiments dels presents.