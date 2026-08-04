GosSOS registra 19 adopcions entre els mesos de juny i juliol i confirma un canvi de tendència positiu al Principat

«L’estiu és un molt bon moment per adoptar perquè és un mal moment pels gossos per estar al centre, i la immensa majoria de persones fa vacances». Aquestes han estat declaracions a EL PERIÒDIC de la presidenta de GosSOS, Audrey Montiel, tot fent un balanç molt positiu de les 19 adopcions registrades entre els mesos de juny i juliol: «Aquestes 19 adopcions és una xifra que és molt alta, però no respon únicament a l’estiu». Així, ha destacat que tot i haver-se registrat en aquests dos mesos es tracta de processos que es van iniciar amb anterioritat i que han conclòs ara.
L’estiu és una època complicada per als gossos, ja que normalment, durant aquests mesos, es registren pics d’abandonament. El Principat, però, és un cas diferent, perquè segons la presidenta de l’associació, fa dos anys que registren que les adopcions a l’estiu van a l’alça: «És el segon any que estem observant com una mica un canvi dins de la tònica de l’estiu. Això és una cosa que ens passa cada vegada més i pensem que és molt positiu, perquè vol dir que la gent està molt conscienciada i fan un sacrifici molt gran».
Tot i això, Montiel adverteix no abaixar la guàrdia i recorda que encara hi ha pics d’abandonament, especialment durant els mesos de primavera. «Tenim pics d’abandonaments cap a la primavera, i estem segurs que es tracta de regals de Nadal o de Reis, cadells que s’han regalat que s’han començat a fer grans«, esmenta. Addicionalment, ha reivindicat que els gossos no haurien de tractar-se com a regals: «Des de l’associació defensem que un animal és un membre de la família, no és una cosa, considerem que no pot ser objecte ni de comerç ni de regal«.
«La nostra missió general és ajudar qualsevol gos d’Andorra que ens necessiti i evitar que acabin al centre de protecció caní» – Audrey Montiel
Pel que fa als abandonaments i als motius que poden portar les famílies a deixar els seus gossos al centre, admet que hi ha molts motius, però que els principals són la falta de compromís i els problemes de conducta derivats de la manca d’acompanyament professional. «Hi ha moltes persones que no són conscients ni han valorat el que suposa tenir un animal. Aquesta falta de compromís fa que arribi un moment en què s’abandona aquest animal perquè així com ha sigut molt fàcil tenir-lo, també és molt fàcil deixar de tenir-lo», assenyala Montiel.
Tot i això, també assegura que es poden arribar a donar casos en què el propietari es veu forçat a cedir el gos per diferents motius: «Hi ha molts casos en què l’edat del gos correspon amb l’edat molt avançada de la persona. La persona o bé ha traspassat i no tenia descendència o és traslladada permanentment a l’hospital i no es pot fer càrrec. En aquests casos no parlem d’abandonament sinó de cessió obligatòria«.
Es podria pensar que l’habitatge és un dels motius principals de cessió, però no és el cas. Tanmateix, des de GosSOS consideren que és «una llàstima molt gran» que actualment molts contractes d’arrendament prohibeixin tenir gossos, i recorden que històricament el Principat sempre ha estat profundament connectat amb els animals. «Andorra tradicionalment és un país on la convivència amb els animals i amb els gossos era bastant exemplar. Abans tothom pràcticament podia trobar un pis de lloguer i no hi havia cap problema amb què tingués un animal«.
Actualment, tenen per davant dos grans objectius, entre altres. El primer és treballar per evitar que els gossos arribin al centre, tot defensant que la cessió hauria de ser l’última opció i que per això des de GosSOS impulsen el projecte de «casos externs», el qual permetria al centre actuar com a intermediari i trobar una família adoptiva abans que qualsevol animal hagi d’anar al centre. «La nostra missió general és ajudar qualsevol gos d’Andorra que ens necessiti i evitar que acabin al centre de protecció caní, nosaltres podem intentar buscar-los una família d’adopció sense que hagi de venir al centre, sense que hagi de sojornar amb una gàbia», ha reivindicat Montiel. El segon objectiu, segons ha explicat, és que «el nostre somni és tenir a la zona adjacent al centre, on podríem, perquè tenim l’acord de govern, utilitzar aquesta zona per fer una espècie de santuari. Tenir zones més ben habilitades, més dignes, perquè els gossos que hagin de passar tants anys tinguin una qualitat de vida més digna«.