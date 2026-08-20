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  • Editorial

Una gestió forestal que superi els límits parroquials

La proposta d’impulsar una gestió conjunta dels boscos entre els set comuns respon a una realitat que difícilment es pot abordar des dels límits administratius de cada parròquia. Els espais forestals formen un conjunt continu i els riscos que els afecten, especialment els incendis, tampoc entenen de fronteres. En aquest sentit, crear una taula compartida entre responsables polítics, tècnics i agents implicats pot permetre coordinar criteris, anticipar necessitats i optimitzar recursos. El projecte del camí forestal de Solobre exemplifica, precisament, la importància de la prevenció. Facilitar les tasques de manteniment, millorar l’accés dels serveis d’emergència i disposar d’infraestructures que puguin actuar com a tallafocs són actuacions que reforcen la capacitat de resposta davant possibles episodis crítics. Ara, la proposta anunciada per Sergi González haurà de concretar-se i obtenir el compromís de la resta de corporacions. Si prospera, el valor del pacte dependrà sobretot de la seva capacitat per traduir la coordinació institucional en una planificació forestal efectiva i sostinguda en el temps.

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