Alliberats els dos sospitosos de participar en el robatori a la Massana mentre la investigació continua oberta

La Fiscalia ha deixat en llibertat els dos homes no residents, de 40 i 48 anys, detinguts aquest dimarts a Andorra la Vella com a sospitosos d’estar relacionats, almenys, amb un robatori en un domicili de la Massana el passat mes de juny. La decisió s’ha pres en considerar que no hi havia elements prou sòlids per mantenir-los detinguts, motiu pel qual tots dos han estat foragitats del país. Tot i això, les investigacions policials continuen obertes i el cas serà judicialitzat.
En cas que durant la investigació apareguin proves concloents sobre la seva presumpta implicació, s’activaria la cooperació internacional per procedir a la seva extradició. Els dos homes havien estat interceptats dimarts a la tarda per dues patrulles de Seguretat Ciutadana després que els agents els identifiquessin a partir de les imatges que els especialistes en delictes contra el Patrimoni havien distribuït internament entre els efectius del cos.
Els dos arrestats serien membres d’un grup criminal organitzat i itinerant, una mena de bandes que es desplacen arreu d’Europa i actuen de manera coordinada
La Policia els havia relacionat inicialment, almenys, amb un robatori perpetrat en un pis de la Massana a finals del passat mes de juny, en què els autors s’haurien endut un rellotge de gamma alta, un anell d’or i uns 450 euros en efectiu. Els especialistes apuntaven que els dos arrestats podrien formar part d’un grup criminal organitzat i itinerant, una mena de bandes que es desplacen arreu d’Europa i actuen de manera coordinada adoptant diferents rols i mètodes per evitar ser descobertes.
La hipòtesi amb què continua treballant la Policia és que els dos homes no estarien relacionats amb els robatoris amb força registrats la matinada de dimarts en dos pisos d’Escaldes-Engordany. En aquests dos casos, la investigació apunta cap a una altra banda que ja hauria actuat al país durant el passat mes de maig. Va ser un dels propietaris dels immobles qui va alertar la Policia després que la càmera instal·lada al seu domicili detectés l’entrada de dos individus.
Pel que fa als dos robatoris amb força d’Escaldes, es consolida la hipòtesi que els presumptes autors formarien part d’una altra banda que ja havia actuat al país al maig
Els efectius de Seguretat Pública i de Policia Judicial i Investigació Criminal es van desplaçar immediatament fins al lloc, on van constatar que el pany havia estat forçat i que l’interior de l’habitatge estava regirat. Durant les comprovacions, els agents van descobrir un segon domicili afectat al mateix bloc de pisos, en el qual s’havia emprat el mateix modus operandi. Els autors havien marcat les portes dels dos habitatges amb fragments de plàstic transparent.
D’un dels domicilis, la propietat del qual ja ha interposat la denúncia corresponent, s’haurien endut joies i rellotges d’or. Els investigadors estan pendents que es presenti la segona denúncia per poder determinar el valor total del perjudici ocasionat. Paral·lelament, als dos homes arrestats aquest dimarts també se’ls atribueixen delictes contra la salut pública, ja que en el moment de la detenció es trobaven en possessió d’una desena de pastilles de metadona sense recepta.
Marcadors per detectar pisos buits
Arran dels darrers casos, la Policia ha tornat a advertir sobre l’ús de marcadors a les portes dels domicilis, un dels mètodes utilitzats pels lladres per comprovar si els habitatges estan ocupats. Aquests elements acostumen a fixar-se a la part superior o inferior de la porta, on resulten més difícils de detectar, i poden consistir en fragments de plàstic, com en els darrers robatoris, o en fils de silicona o cola. Els delinqüents tornen, més tard, al domicili, sigui uns dies després o fins i tot durant la mateixa jornada, per comprovar l’estat dels marcadors.
Si els fragments han caigut a terra o els fils s’han trencat, interpreten que hi pot haver algú a l’interior i descarten el robatori. Si continuen intactes, consideren que l’habitatge està buit i hi entren. La Policia recorda que qualsevol persona que detecti marcadors a la porta d’un domicili ha d’avisar el cos al més aviat possible. En cas de tornar a casa després d’uns dies fora i descobrir que s’ha produït un robatori amb força, es recomana alertar immediatament els agents, mantenir la calma i no tocar res fins a la seva arribada per evitar alterar l’escenari.