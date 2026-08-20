Guillem Casal: «Hem de créixer en funció de les necessitats que tinguem com a país i d’allò que puguem pair»

Guillem Casal encara el tram final de la legislatura fent balanç de la feina al capdavant de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. En aquesta entrevista amb EL PERIÒDIC, el ministre aborda el futur del sector primari, els efectes del canvi climàtic, la gestió de l’aigua i els límits del creixement del país, així com els darrers passos per fer realitat el Parc Natural Nacional. A més, Casal també repassa la seva etapa com a portaveu del Govern i es pronuncia davant les especulacions que situen el seu nom entre els possibles relleus de Xavier Espot.