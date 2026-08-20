Valls de Canillo ‘reneix’ com a marca per agrupar l’oferta turística i potenciar una destinació activa durant tot l’any

Canillo avança en el desplegament del Pla Estratègic Turístic 2035 amb la recuperació de la marca Valls de Canillo, una eina amb la qual es vol agrupar sota una mateixa identitat els seus principals actius turístics, naturals, culturals, esportius i comercials. «Ens permet presentar la parròquia com un únic territori turístic, però alhora posar en valor la gran diversitat d’experiències que hi pot trobar cada visitant», ha destacat la directora del Palau de Gel i dels Serveis Turístics, Sira Puig, qui ha remarcat que «la voluntat és que qui ens visita no es quedi només amb un atractiu concret, sinó que descobreixi tot el que Canillo pot oferir, tant a l’estiu com a l’hivern».
Així, la marca permetrà integrar en un mateix relat tant alguns dels principals reclams turístics, com el Pont Tibetà o el Mirador del Roc del Quer, com els pobles, els camins, el patrimoni romànic i les experiències vinculades amb la natura i la muntanya. D’aquesta manera, la voluntat és que el visitant ampliï el seu recorregut per la parròquia i conegui una oferta que va més enllà dels atractius més reconeguts. «Volem que Valls de Canillo sigui un punt de trobada per al sector i que ens permeti explicar millor tot allò que tenim», ha apuntat Puig, tot incidint que «quan agrupem natura, cultura, patrimoni, esport, oci, gastronomia i activitats familiars sota un mateix relat, ampliem les possibilitats de l’estada i reforcem el conjunt de la parròquia com a destinació».
«Quan agrupem natura, cultura, patrimoni, esport, oci, gastronomia i activitats familiars sota un mateix relat, ampliem les possibilitats de l’estada» – Sira Puig
La nova identitat ja s’ha començat a incorporar en diferents suports, especialment a les xarxes socials i en les accions promocionals d’aquest estiu. La imatge gràfica busca representar la parròquia durant tot l’any i utilitza el verd i el blanc com a colors principals, vinculats respectivament a les temporades d’estiu i d’hivern. A més, el disseny parteix d’una adaptació de la Vall d’Incles, un dels paisatges més representatius de Canillo, amb l’objectiu de reforçar la vinculació de la marca amb el territori. Així, i sota el lema ‘Obrim horitzons a Andorra’, es vol donar protagonisme a la possibilitat que cada visitant recorri i descobreixi la parròquia al seu ritme.
El projecte continuarà desplegant-se al llarg del 2027 amb la voluntat d’estructurar l’oferta turística tant d’estiu com d’hivern, aglutinar el sector i potenciar els actius naturals i patrimonials de la parròquia. Cal destacar que el desenvolupament de la marca ha estat liderat per l’equip del Palau de Gel, i la seva recuperació s’emmarca en les línies establertes pel Pla Estratègic Turístic Canillo 2035, el qual planteja reforçar el posicionament de la parròquia com una destinació de muntanya durant tot l’any. Entre els seus objectius hi ha reduir l’estacionalitat, diversificar l’activitat més enllà de la temporada de neu i avançar cap a un model turístic més sostenible.