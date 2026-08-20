AUTEA manté a l’alça la demanda dels seus serveis amb més d’un centenar de persones ateses des de principi d’any

L’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (AUTEA) ha atès 106 persones des de principi d’any, una xifra que manté la tendència a l’alça de l’activitat de l’entitat. Segons ha explicat la directora tècnica de l’associació, Carolina Pastor, en declaracions a l’ANA, des del 2019 s’ha registrat anualment un increment tant de la capacitat d’atenció com de la demanda dels diferents serveis que ofereixen. En aquest sentit, durant tot el 2025 van ser 153 les persones ateses de manera individual per l’associació. Una xifra que comptabilitza cada usuari una única vegada, independentment que una mateixa persona hagi participat en més d’un dels serveis o programes.
Pel que fa a la detecció del trastorn de l’espectre autista, l’entitat ha realitzat 52 diagnòstics des del 2023. Les persones arriben a AUTEA derivades des d’algun servei de salut o bé per iniciativa pròpia i, posteriorment, se sotmeten a una avaluació neuropsicològica per determinar si compleixen els criteris corresponents a un diagnòstic de TEA. Aquest procés també permet detectar altres quadres clínics que poden explicar les dificultats de la persona avaluada. En els casos en què l’avaluació determina que no es tracta d’un trastorn de l’espectre autista, l’associació deriva l’usuari cap als serveis corresponents perquè pugui rebre l’atenció adequada.
Actualment, AUTEA disposa de diferents programes que comprenen l’àmbit clínic i terapèutic, la intervenció i rehabilitació sociocomunitària i les activitats d’oci. Val a dir que aquestes darreres no tenen un objectiu estrictament terapèutic, sinó que busquen facilitar la creació de vincles i grups d’amistat, així com fomentar un oci saludable i compartit entre els participants. L’atenció també s’estén a l’entorn familiar mitjançant el programa NIAS, a través del qual s’acompanya les famílies amb fills o filles amb TEA i s’impulsen grups de pares. Així, l’activitat de l’entitat també incorpora eines d’acompanyament dirigides a les famílies.
Finalment, Pastor ha destacat que l’associació treballa «de manera molt integrada, molt en xarxa» amb altres àmbits, sent especialment estreta, actualment, amb els sectors sanitari i d’afers socials, una col·laboració que facilita les derivacions i permet donar a conèixer els recursos disponibles. De cara als pròxims passos, AUTEA preveu ampliar progressivament aquest treball conjunt cap a altres àmbits, entre els quals el judicial i l’educatiu.