González rebutja un sobrecost del 20% a la plaça del Poble i assegura que el projecte encara està en execució

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha desmentit les afirmacions dels consellers de l’oposició que apuntaven a un sobrecost del 20% en les obres de la plaça del Poble. “Sobta que ens acusin d’un sobrecost de més d’un 20% quan és una obra que encara està en procés”, ha afirmat, tot insistint que “la zona està controlada i no hi ha fuites actives”. González ha remarcat que “es queda un alarmisme que no és necessari” i ha defensat que el projecte s’ha abordat “amb transparència i diàleg constant”.
Pel que fa a la família Vinyes, el cònsol ha explicat que s’ha treballat “a través del diàleg i la conversa” després que transcendís que la propietat havia amenaçat amb paralitzar les obres. “Cada setmana, tant des del Comú com des de la direcció d’obra, fèiem reunions amb la propietat per explicar-li tot”, ha indicat. Segons ha dit, “hi havia coordinació i calendari de tots els passos que fèiem”, i aquesta “forma de diàleg i transparència és el que ha ajudat que això no vagi a més”.
González ha detallat que les incidències detectades durant les obres estaven relacionades amb petites fuites d’aigua, com en el cas d’algunes jardineres, “on potser un tub s’ha trencat i això ens ha suposat, amb un mur, alguna filtració”. Tot i això, ha puntualitzat que “de tot el que hi havia al principi, el que ens està passant ara, és irrisori”. A més, ha recordat que “s’han facilitat informes d’impermeabilització i s’han fet actuacions de manteniment dels desaigües”, i que el Comú “està a sobre constantment per garantir que tot es resolgui amb prudència i eficàcia”.
Pel que fa a la segona fase de les obres, a la plaça Vinyes, el cònsol ha explicat que “ens falta acabar tota la zona de la plaça de Vinyes, tal com vam dir quan vam parlar de l’obertura de la fase 1”, i ha assegurat que “ens marcàvem octubre, la tardor, i creiem que aquest octubre podrem ja fer l’obertura d’aquesta fase 2”.
González ha conclòs que la inauguració oficial “es farà quan toqui” i ha remarcat que “no som una corporació que ens agradi molt d’inaugurar i fer festejos; quan la gent se senti seva la plaça, tocarà fer una inauguració com cal”