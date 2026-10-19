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  • El consol major Sergi Gonzàlez participa al panell "Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad" | UCCI
Sergi Gil Bosch
Trobada de Ciutats Iberoamericanes

González defensa una intel·ligència artificial amb supervisió humana per millorar els serveis públics de la capital

La UCCI elogia la digitalització d'Andorra la Vella en una trobada de trenta alcaldes que aborda reptes com l'habitatge o la planificació urbana

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha representat la capital andorrana en el marc de la segona Trobada de Ciutats Iberoamericanes, la qual s’ha celebrat a Madrid i que té com a objectiu abordar els reptes dels governs locals a partir de temes com la planificació urbana, l’habitatge, la cultura, la cohesió social i la innovació tecnològica, entre d’altres. La Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI) ha elogiat la feina feta per la capital en matèria de digitalització, i, en aquest sentit, González ha intervingut en el panell ‘Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad’, en què ha declarat que «a Andorra la Vella entenem la innovació com una manera de pensar i de governar: revisar com treballem, escoltar la ciutadania i buscar solucions que millorin la seva vida quotidiana».

Així mateix, el mandatari comunal ha posat sobre la taula el potencial de la intel·ligència artificial per anticipar-se a les necessitats de la ciutadania i millorar els serveis municipals, tot destacant que les dimensions reduïdes de la capital faciliten el contacte directe entre l’administració, el veïnat i el teixit econòmic, fet que permet provar solucions i introduir millores amb agilitat. No obstant això, González ha advertit que l’aplicació de la intel·ligència artificial ha de basar-se en dades fiables, objectius mesurables i supervisió humana.

«Les ciutats compartim reptes com ordenar el creixement i garantir la cohesió social. Aquesta trobada ens permet identificar experiències que podem adaptar a la nostra realitat» – Sergi González

La trobada, organitzada per la UCCI i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), reuneix una trentena d’alcaldes i alcaldesses, així com representants de diversos organismes internacionals, del sector privat i de la societat civil, amb l‘objectiu de traslladar les prioritats dels governs locals a la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, la qual celebrarà la seva 30a edició a Madrid el novembre del 2026. En aquest sentit, González ha explicat que «les ciutats compartim reptes com ordenar el creixement, generar oportunitats i garantir la cohesió social. Aquesta trobada ens permet contrastar com els abordem i identificar experiències que podem adaptar a la nostra realitat».

«Ser presents en aquests espais és especialment important per a Andorra la Vella com a vicepresidència de la regió de la península Ibèrica. Ens permet aportar la perspectiva d’una capital de petites dimensions, reforçar els vincles amb altres ciutats i traslladar aquest intercanvi a millores concretes per a la ciutadania«, ha remarcat el cònsol de cara a la seva participació aquest dimarts en la reunió del LVII Comitè Executiu de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes.

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