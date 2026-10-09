Forné defensa a la trobada Ministerial Iberoamericana els projectes per millorar la connectivitat del Principat

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha defensat aquest divendres a Valladolid els principals projectes del Govern per millorar la mobilitat i la connectivitat d’Andorra. Ho ha fet durant la Conferència Ministerial Iberoamericana de Transports i Infraestructures, en la qual ha exposat les iniciatives previstes per avançar cap a un model de transport més sostenible. Entre aquestes destaquen el futur sistema de transport públic segregat, el qual també ha de permetre connectar amb la Seu d’Urgell, el reforç de les connexions aèries a través de l’aeroport Andorra-la Seu i la posada en marxa del nou Heliport Nacional.
En aquest sentit, Forné ha remarcat la importància de les infraestructures per afavorir la cohesió territorial, la competitivitat econòmica i la qualitat de vida de la ciutadania. Així mateix, ha defensat la necessitat de combinar la inversió pública amb la cooperació internacional i la col·laboració publicoprivada per desenvolupar projectes estratègics. «Andorra està impulsant infraestructures que han de respondre als reptes de les pròximes dècades», ha assegurat, tot destacant que aquestes actuacions formen part d’una estratègia per aconseguir un país «més sostenible, més connectat i més competitiu».
D’altra banda, el secretari d’Estat ha aprofitat la trobada per mantenir reunions bilaterals amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible d’Espanya, Óscar Puente, i el ministre d’Infraestructures i Habitatge de Portugal, Miguel Pinto Luz. Les converses han servit per compartir les prioritats dels respectius governs en matèria de transports i infraestructures, així com per abordar la continuïtat de la cooperació bilateral. Finalment, la conferència ha conclòs amb l’adopció d’una declaració conjunta en què els països participants es comprometen a reforçar la cooperació internacional i avançar cap a sistemes de transport més sostenibles, segurs, resilients i accessibles.