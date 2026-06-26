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  • Una motorista, passant per davant dels estands del Motand. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Fira de la moto

González celebra les «bones intencions» amb Andorra Turisme perquè col·labori de cara la següent edició del Motand

Un dels atractius és la 'Rider 468' organitzada per la Penya Motorista l’Esquirol, la qual gaudirà enguany del rècord d'inscrits superant els 250

Donant el tret de sortida a la quarta edició d’una «consolidada» cita com és el Motand, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha celebrat «les bones intencions» amb Andorra Turisme perquè col·labori de cara els anys vinents. «Que ens ajudi a promocionar aquest esdeveniment perquè, ho estem veient, ve molta gent de fora i és una cita molt important a nivell del comerç i el turisme», ha mencionat, tot apuntant que, ara per ara, la parapública no hi fa cap aportació.

El Motand durarà fins diumenge i enguany compta amb 31 col·laboradors i una vintena d’activitats repartides per diferents zones. La més destacada, l’exhibició demà dissabte al Canrodes de Sarah Lezito, coneguda com la ‘reina de l’stunt’ (19.30 hores). «És una estrella, ja ho veiem, amb tots els seguidors que té, i s’ha d’aprofitar perquè ens ha dit que farà una actuació especial», ha comentat el mandatari, a la vegada destacant que un vídeo publicat ahir a les seves xarxes socials ja compta amb 1,9 milions de visualitzacions.

Un altre dels atractius és la ‘Rider 468‘ organitzada per la Penya Motorista l’Esquirol, la qual aquest any arriba a la seva 10a edició, sent la quarta sota el paraigua del Motand. En aquest sentit, el seu vicepresident, Toni Soler, ha esmentat que es gaudirà del rècord d’inscrits superant els 250, bona part dels quals francesos, tot i que també n’hi ha «moltes de Catalunya, un grup de Palma, de Cadis, de Valladolid […] Hi ha gent que s’implica molt i fa molts quilòmetres per venir».

Per tot plegat, el retorn de l’esdeveniment és positiu. «L’any passat va anar força bé», ha indicat el cònsol, i tot i que fins que no finalitzi la d’enguany no poden saber les xifres, «les botigues han començat a veure una afluència amb un pic més de visitants francesos», públic cap al qual s’ha enfocat aquesta quarta edició.

Visitants, aquesta tarda. | Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara
Un dels estands. | Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara
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