Memòria d'activitats 2024

Galobardes adverteix que l’auge d’universitats a Andorra genera “un neguit” entre entitats internacionals

El director de l’AQUA defensa la tasca de l’agència davant la preocupació per la ràpida proliferació d’institucions d’ensenyament superior al país

El director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), Isaac Galobardes, ha comparegut aquest dimarts davant la comissió legislativa del Consell General per presentar la memòria d’activitats de l’any 2024. Galobardes ha destacat que el país ha passat de tenir tres universitats l’any 2019 a un total de sis el 2024, a les quals se sumen dues institucions d’ensenyament superior privades en procés d’autorització. Aquest increment ha generat preocupació entre entitats internacionals com el IESALC de la UNESCO o la Xarxa Europea d’Agències de Qualitat.

“Ens han arribat inputs des de la direcció del IESALC, de la UNESCO, preguntant que és el que està passant a Andorra perquè creixi tant el nombre d’institucions d’ensenyament superior”, ha expressat Galobardes. El director ha assenyalat que aquest creixement ha generat “un neguit“, donat que “s’han trobat amb institucions en altres països que no tenen la qualitat exigida per l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior”.

Segons Galobardes, diversos elements han afavorit aquest creixement: “Andorra no deixa de ser un país on la qualitat de vida és molt bona, un país on els impostos són baixos, un país que està traient moltes empreses de fora”. En aquest sentit, ha afegit que en aquest context, “les universitats for profit es poden beneficiar molt en un país com Andorra on les taxes són baixes”.

Tot i aquest entorn propici, el director ha insistit, en el moment en què se li ha preguntat per saber quin hauria de ser el límit d’institucions d’aquesta tipologia, que “no és competència de l’agència definir com ha de ser aquest sistema”. Tanmateix, ha recordat que la funció de l’AQUA es limita a fer les avaluacions de qualitat de les institucions, siguin públiques o privades.

La situació actual ha portat Andorra a tenir una densitat d’universitats molt superior a la mitjana europea. “Considerant la població que té Andorra amb el nombre d’institucions d’ensenyament superior que tenim, és una densitat amb valors molt alts comparats amb qualsevol altre país de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior”, ha indicat Galobardes. Davant aquest escenari, el director ha defensat la tasca de l’AQUA: “Nosaltres fem una valoració de tots els plans d’estudi. Tot el que està avaluat favorablement per l’AQUA té la qualitat que exigeix l’Espai Europeu”.

Recursos i sostenibilitat de l’AQUA

L’increment d’institucions i titulacions ha suposat una pressió important per a l’agència. Malgrat tot, Galobardes ha assegurat que “amb els recursos que ens va dotar el Consell General i també els que podem produir amb la llei de taxes, podem fer front l’any 2025 i també el 2026”.

Una de les mesures per millorar l’eficiència que es proposa és una nova manera de gestionar les avaluacions. “La idea és que els tècnics de l’agència coordinin, però no escriguin els informes. Això donaria més aire a l’equip tècnic i permetria fer més avaluacions sense davallar la qualitat”, ha apuntat.

Pressupost per al 2025

Pel que fa als recursos econòmics, l’AQUA compta amb una partida superior als 500.000 euros per al 2025, segons ha confirmat el mateix Galobardes: “Ara mateix el pressupost puja una mica dels 500.000 euros. Estem ja una mica per sobre del mig milió d’euros”.

Finalment, el director ha subratllat que, malgrat les dificultats, l’agència continua treballant per obtenir el reconeixement internacional. El 2024 s’ha completat el procés d’avaluació externa per part de l’ENQA i s’ha presentat la documentació a l’EQAR, amb l’objectiu d’obtenir el registre a mitjan 2025.