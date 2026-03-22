Frikis Andorra es consolida com a espai per a una generació sovint invisible: “Si no et volen a cap lloc, aquí encaixaràs”

En un país sovint associat a sectors tradicionals, una comunitat vinculada a la ‘cultura pop’ i als anomenats hobbies ‘friquis’ ha anat guanyant espai de manera progressiva. És el cas de Frikis Andorra, una entitat que, segons explica el seu president, Renato Veloso, neix de manera espontània a partir de la voluntat de compartir aficions comunes. “Originalment, va ser un grup de joves que volien reunir-se per gaudir dels hobbies que tenien, ja sigui jugar a jocs de taula, videojocs o tot el que es coneix com la ‘cultura pop’”, relata. Així, els inicis es remunten a principis de la dècada del 2010: “Cap al 2012 vam fer comunitat de ‘Monster Hunter’, perquè estàvem molt enganxats, i de a poquet a poquet es va fer intentar fer una associació a Andorra”, explica.
Amb els anys, el projecte ha anat evolucionant i incorporant nous membres, en un procés de renovació constant. “Hem tingut gent que venia i d’altra que ha marxat, però estem molt orgullosos perquè els grups s’han anat reciclant”, assenyala Veloso. En aquest sentit, destaca que avui conviuen perfils diversos: “Hi ha joves que en aquell moment tenien deu anys i ara han començat a venir i gaudeixen dels jocs i de la comunitat”. Actualment, l’entitat es reuneix de manera estable els dimecres al BGame: “El propietari ens ofereix l’espai i també pot participar en els jocs, fins i tot ens facilita jocs de taula”, detalla Venoso, qui apuntala que les sessions acostumen a reunir entre 10 i 25 persones, amb una oferta de jocs diversa per adaptar-se a tots els perfils.
Més enllà de l’activitat lúdica, un dels elements que explica el creixement de la comunitat és la seva capacitat d’integració.“Són joves que potser no troben el seu lloc. A mi em passava de petit, tenia ‘hobbies’ que no eren els més normals”, afirma, tot posant en valor el moment en què arriba algun nou membre: “Arriben i els diem: ‘Entreu, us presentem i asseieu-vos a jugar’. Cadascú al seu ritme s’acaba integrant, perquè hi ha gent més tímida i gent més directa”. Aquesta dinàmica es tradueix en experiències que van més enllà de l’activitat puntual, exemplificant el cas d’un jove arribat de Barcelona que “va venir al setembre i el mateix dia que es va presentar ja va trobar un grup de gent disposada a jugar a jocs de rol”. “La partida continua, tot i que ell ja no hi és”, afegeix Veloso.
Pel que fa a l’organització, la comunitat compta amb una junta d’entre set i vuit persones. “Som set o vuit persones a la junta directiva”, concreta Veloso, tot i que reconeix que encara no està formalment constituïda com a entitat. “És un dels objectius que tenim, però no controlem del tot com funciona Govern ni els tràmits, i de moment volem que la comunitat friqui a Andorra es vagi coneixent a poquet a poquet”, explica. En aquest sentit, però, sí que remarca que la formalització arribarà més endavant: “Quan veiem que és una cosa consolidada, ja mirarem entre tots com fer-ho i què s’ha de demanar”.
Trencant prejudicis
Un dels aspectes que travessa tota la trajectòria de l’entitat és la voluntat de trencar estereotips associats a la cultura friqui. “De petit vaig patir bullying per les coses que m’agradaven, però amb el temps l’etiqueta de friqui l’he portat com una bandera, amb orgull”, detalla Veloso, defensant que “no ens hem d’amagar per ser qui som” i que l’objectiu és simplement “gaudir d’un ‘hobby’ que ens agrada”. Així i tot, matisa que “no som un refugi per als marginats, però si no et volen a cap lloc, aquí segurament encaixaràs”, tot incidint en la idea d’un espai obert i accessible. “Tots els països han tingut moviments que volien canviar coses, com els punks a Anglaterra; nosaltres simplement gaudim del que ens agrada”, exposa.
Aquesta filosofia es tradueix en un espai obert a perfils molt diversos, tant pel que fa a edats com a identitats. “Hem tingut gent de 12 anys i persones de fins a 35, som grups molt variats”, apuntala Veloso, tot afegint que “acceptem tothom, s’identifiqui amb el que s’identifiqui i tingui l’orientació que tingui”. En aquest sentit, insisteix que l’únic requisit és compartir l’interès per l’activitat: “T’agraden els jocs i la cultura friqui? Ets benvingut”. Així doncs, i tot i que amb una base encara en creixement, Frikis Andorra es defineix com una comunitat en construcció que combina oci, socialització i identitat compartida. “El nostre objectiu és que la gent gaudeixi d’un ‘hobby’, que sigui lliure de fer el que li agrada i que tingui un lloc on fer-ho”, resumeix Veloso.