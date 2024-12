França tancarà l’accés amb Andorra aquest diumenge a causa de les fortes ventades

Davant de l’episodi de fortes ventades i nevades previst per a aquest diumenge, tal com ha alertat aquest matí Protecció Civil, la prefectura dels Pirineus Orientals ha informat a través de les seves xarxes socials del tancament de la frontera amb França, per la RN-320, a partir de les 15.00 hores de demà per a tots els vehicles pesants. No serà l’única restricció del dia, ja que a darrera hora de la tarda també s’aplicarà el tancament per a tota la resta de vehicles.

Des de la prefectura reiteren també a tots els conductors la necessitat de no conduir sense comprovar prèviament les condicions del trànsit. A més, es prega també seguir les indicacions de les entitats oficials i respectar l’obligació de disposar d’equipament especial per desplaçar-se en zones muntanyoses. Tanmateix, informen que també es realitzaran controls policials.

#VigilanceMétéo

❄️ épisode neigeux accompagné d'un vent fort demain en montagne à partir du milieu de journée. Conditions de circulation très difficiles.

⛔️ Accès Andorre par RN 320 fermé pour les PL à 15 h et à tous les véhicules en fin d'après-midi.

➡️ Ne prenez pas la route… — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) December 21, 2024

