Successos

Detinguts dos homes per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes de 1,68 i 2,14 grams per litre

Les detencions s’han produït durant controls policials de trànsit efectuats en el marc de la prevenció de la seguretat viària

La Policia ha detingut aquesta setmana dos homes de 35 i 48 anys per delictes contra la seguretat col·lectiva, després que hagin donat positiu en proves d’alcoholèmia amb valors de 1,68 i 2,14 grams per litre, respectivament. Els fets han tingut lloc durant controls rutinaris de trànsit que el cos ha dut a terme com a part de les tasques habituals de vigilància i prevenció. Tots dos individus han estat posats a disposició judicial.

A més, la matinada de dijous, la Policia ha arrestat un tercer home, de 44 anys, per delictes contra la funció pública i contra l’honor. Els agents han identificat diverses persones a la sortida d’un local nocturn a Andorra la Vella i els han indicat que abandonessin la zona per garantir el descans dels veïns.

En aquest context, l’home ha reaccionat de forma desproporcionada, ha proferit insults contra els agents i ha arribat a estripar una de les mànigues del polo d’un dels funcionaris policials. Davant aquests fets, els agents han procedit a la seva detenció.