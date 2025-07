Successos

Detingut a Canillo un home de 46 anys per una ordre internacional emesa per la justícia espanyola

La Fiscalia ha impulsat l’extradició per una causa en què s’investiguen presumptes delictes de frau fiscal i organització criminal

La Policia ha detingut aquest dimecres al matí, a la parròquia de Canillo, un home de 46 anys, en compliment d’una ordre de detenció internacional emesa per un jutjat espanyol. L’arrest s’ha dut a terme a petició de la Fiscalia General d’Andorra, que ha actuat després que el Govern li hagi tramès una demanda formal d’extradició. L’actuació s’ha inscrit dins l’operació denominada ‘Cooper‘, i ha tingut com a origen una ordre emesa pel ‘Juzgado de Instrucción nº 2’ de Jaén (Espanya), difosa posteriorment a través d’Interpol.

Segons el procediment penal obert a Espanya, l’interessat ha estat presumptament investigat per delictes contra la hisenda pública, pertinença a una organització criminal i blanqueig de diners. A Andorra, aquests fets es podrien considerar com a delictes majors de delicte fiscal, associació il·lícita i blanqueig de capitals. Per aquest motiu, s’ha acordat la seva detenció prèviament a la formalització de l’extradició.

Des del moment en què se li han llegit els drets processals, l’home no ha mostrat conformitat amb la detenció i ha sol·licitat comparèixer davant d’un òrgan judicial perquè es pronunciï sobre la seva legalitat. Davant aquesta petició, s’ha activat el procediment ‘d’habeas corpus’, fet que ha estat comunicat immediatament al batlle de guàrdia.