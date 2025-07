Futbol - Presentació oficial

Ibai Gómez, presentat com a nou entrenador de l’FC Andorra: “Crec que ens divertirem i la gent s’identificarà amb l’equip”

La seva proposta passa per "ser un equip enèrgic, robar la pilota el més amunt possible i jugar lluny de la nostra àrea"

Ibai Gómez ja és aquí. L’encarregat de liderar la segona etapa de l’FC Andorra a Segona Divisió ha estat presentat aquest migdia en un acte celebrat a la seu de MoraBanc. Tal com ja va anunciar el club, el tècnic bilbaí ha signat un contracte per a dues temporades amb un objectiu clar, mantenir a l’equip a LaLiga Hypermotion.

El primer que ha fet el nou entrenador ha estat donar un breu discurs amb català afirmant que “és un plaer i un privilegi ser aquí, venim plens d’il·lusió i passió per créixer i per aconseguir els reptes”, a més ha volgut agrair al club la confiança dipositada. De fet, el director esportiu del conjunt tricolor, Jaume Nogués, ha explicat que la idea del club era fitxar a Ibai al desembre com a substitut de Ferran Costa, però que “no es va poder donar”. Així tot, la seva arribada al Principat es va concretar per la següent temporada (2025-26) i segons explica Goméz, sense importar a quina categoria jugués l’FC Andorra la pròxima campanya. “Volíem ser a Andorra pugés o no a Segona Divisió”, ha destacat.

Pel que fa a la seva proposta futbolística, el basc ha subratllat que la seva idea passa per “ser un equip enèrgic, robar la pilota el més amunt possible i jugar lluny de la nostra àrea”, a partir d’aquesta premissa, el míster creu que “ens divertirem i que la gent se sentirà identificada amb l’equip”. En aquest sentit, Nogués ha ponderat que l’arribada de Gómez fa “evolucionar el projecte” i creu que s’adequa a la perfecció a la manera d’entendre el joc que té el club. A partir d’aquí, confien en ell per ser l’entrenador “durant molts anys”.

En referència a noves incorporacions, Nogués ha detallat que hi ha moltes operacions en marxa, unes 12 aproximadament. Concretament, hi ha “sis jugadors aparaulats que per diferents raons no poden venir encara“. El que sí que ha pogut confirmar el mandatari és que arribaran jugadors de l’Arenas de Getxo, equip que ha entrenat Ibai la darrera campanya i que també arribarà un jugador del Betis el qual sortirà cedit. La idea del club és “fitxar molt i després distribuir a alguns jugadors amb cessions de cara al futur”, ha apuntalat.

La seva trajectòria

Gómez va començar la seva etapa com a entrenador al juvenil del Santutxu, club on va formar-se com a futbolista, i després d’una breu etapa a la selecció nacional de República Dominicana als Jocs Olímpics de París va fitxar per l’Arenas de Getxo, equip amb el qual va ser campió i va aconseguir l’ascens a Primera RFEF aquest darrer curs.