Futbol - Afer amb l'estadi

L’acord per jugar a Encamp avança, però Nogués recorda que pagar molts diners els repercutirà al límit salarial

El director general de l'FC Andorra, igual que Bonell fa uns dies, es mostra optimista per tancar el fulletó tot i reconèixer que avança "a poc a poc"

Durant la presentació oficial del nou tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, no s’ha pogut evitar parlar d’uns dels temes de l’estiu: el fulletó per saber on jugarà l’equip el curs vinent en el seu retorn al futbol professional. En aquest sentit, i de la mateixa manera que ho va fer fa uns dies la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el director general i esportiu de l’entitat tricolor, Jaume Nogués, s’ha mostrat optimista per arribar un acord amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per jugar a Encamp. “Crec que es donarà, està molt avançat per tancar-ho”, ha asserit la mà dreta de Gerard Piqué.

Cal recordar que precisament ahir es van reunir totes les parts implicades, i lluny d’apropar posicions per encarrilar un veredicte definitiu, sembla que al serial encara li resten capítols per davant. Així, Nogués ha assenyalat que es va avançant, però “a poc a poc”. “L’FC Andorra ha de jugar al país. Estem treballant perquè així sigui i crec que es donarà”, ha afegit. Amb tot, l’acord definitiu ha d’estar tancat abans del 20 de juliol, data marcada per LaLiga perquè posteriorment haurà de fer diferents inversions a l’estadi.

El principal escull és el cost del lloguer (xifrat en 100.000 euros mensuals), del qual el club pirenaic és reticent malgrat que rebrà una aportació del Govern que, tal com va esmentar Bonell, ara per ara no es pot avançar a quant equivaldrà. En relació amb això, el mandatari tricolor ha recordat que “si hem de pagar molts diners per l’estadi ens repercutirà al límit salarial”.