El Govern trasllada a França el neguit pel possible nou tancament de la frontera a causa de les fortes nevades

El Govern ha expressat a les autoritats franceses el seu neguit davant la possibilitat d’un nou tancament de l’accés rodat a Andorra pel Pas de la Casa a causa de les fortes nevades i ventades previstes per a aquest cap de setmana. L’avís ha estat emès per la Direcció Interdepartamental de Carreteres del Sud-oest de França (DIRSO), la qual contempla restriccions importants a partir de divendres al vespre.
Davant d’aquesta situació, l’Executiu andorrà ha ofert desplaçar màquines llevaneu del COEX a territori francès amb l’objectiu d’evitar el tancament de la frontera. Tot i això, segons les autoritats franceses, les principals complicacions no vindrien només per l’acumulació de neu, sinó també pel fort vent i la manca de visibilitat, factors que podrien comprometre greument la seguretat dels usuaris de la via.
El Govern ha tornat a insistir en la necessitat de mantenir oberts els accessos al país i d’evitar, especialment, l’impacte econòmic que suposaria un nou tancament, amb una afectació directa al Pas de la Casa. Aquesta posició s’ha traslladat tant per la via diplomàtica com durant una reunió tècnica celebrada aquest dijous a la tarda amb representants francesos, en la qual han participat tècnics d’Afers Exteriors, Mobilitat, Protecció Civil, així com del COEX i del Servei Meteorològic Nacional.
Segons les previsions actuals de França, es podria decretar un tancament total de les carreteres RN-320 i RN-22, corresponents a l’accés al Pas de la Casa, a tots els vehicles a partir de les 20.00 hores de divendres. A més, també està prevista la prohibició de circulació per a vehicles pesants de més de 19 tones a partir de les 18.00 hores a les vies RN-20, RN-320 i RN-22, en el tram comprès entre Foix i Ur, incloent-hi l’accés a Andorra. També es contempla el tancament total de la RN320, del coll de Puymorens fins a La Croisade.
Davant d’aquesta previsió, està programada una nova reunió tècnica de seguiment aquest divendres al matí per actualitzar les previsions meteorològiques, valorar les possibles afectacions a la xarxa viària i coordinar les accions de suport que calgui dur a terme.