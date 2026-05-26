Canillo tanca el primer trimestre amb prop de cinc milions de superàvit i elimina totalment el deute comunal

El Comú de Canillo ha tancat el primer trimestre de l’exercici econòmic del 2026 amb un superàvit pressupostari de 5.268.941 euros i amb el deute comunal reduït a zero. Així s’ha exposat durant la sessió de Consell de Comú celebrada aquest dimarts, en què la corporació ha detallat l’estat d’execució pressupostària, els projectes encara pendents d’adjudicació i el ritme de liquidació de despeses i ingressos.
Les dades presentades reflecteixen uns ingressos liquidats de 9,84 milions d’euros davant unes despeses liquidades de 4,58 milions, fet que deixa un diferencial positiu de més de cinc milions durant els primers tres mesos de l’any. A més, la corporació manté una tresoreria neta de 5,59 milions d’euros i un rati d’endeutament del 0%, molt lluny del límit màxim del 200% establert.
El cònsol menor, Marc Casal, ha qualificat les dades de “positives” i ha destacat que el comú manté “cinc milions de superàvit, zero d’endeutament i cinc milions de tresoreria a caixa”. També ha explicat que el nivell de despesa liquidada continua sent baix perquè moltes obres i projectes encara es troben en procés de licitació.
“Estem en licitació de molts projectes que s’executaran els pròxims mesos”, ha indicat Casal, detallant que actualment només s’ha liquidat un 15% del pressupost de despeses, mentre que els ingressos ja representen un 33% del total previst. “És normal, al primer trimestre, tenir una diferència important entre liquidat de despesa i ingressat”, ha afirmat.
Segons el cònsol menor, aquesta situació respon al funcionament habitual dels comptes comunals, ja que bona part dels ingressos arriben durant els primers mesos de l’any amb l’enviament de taxes i rebuts. “Els ingressos van en línia del que s’havia pressupostat, les despeses també, però les despeses sempre van una mica més lentes”, ha remarcat.
Per la seva banda, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha defensat la gestió econòmica de la corporació i ha posat en valor que el comú mantingui una situació financera sanejada malgrat les inversions que s’estan executant. Alcobé ha recordat la compra d’una part del Prat del Portal de Branqueta per més de 2,5 milions d’euros i les certificacions vinculades als treballs d’embelliment de Canillo.
“Tot i aquestes inversions, encara tenim un superàvit de tresoreria de gairebé cinc milions d’euros”, ha destacat. El cònsol major també ha defensat que l’ens comunal està gestionant la parròquia “d’una forma sostenible” i amb l’objectiu de mantenir “les finances enxarxades” per poder afrontar els projectes previstos els pròxims anys.
Les nevades, bones pel turisme però incrementen el càlcul d’hores
Durant la sessió també s’ha aprovat un ajust en la despesa vinculada als treballs de retirada de neu després d’un hivern amb nevades superiors a les previsions inicials.
El responsable de Gestió d’Infraestructures i Via Pública, Miquel Casal, ha explicat que les hores destinades a les tasques de neteja i treta de neu “han superat les previsions” previstes inicialment. Per aquest motiu, el comú ha aprovat una ampliació de despesa de 225.000 euros per poder cobrir els treballs realitzats durant els episodis de nevades d’aquesta temporada.