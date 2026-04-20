El comerç al detall registra una caiguda del 13,5% de les vendes arran del tancament de l’RN20 per l’esllavissada

El comerç al detall ha registrat durant el mes de febrer una disminució interanual del 13,5% en l’índex de vendes, amb descensos en tots els grups de productes. Aquesta evolució negativa s’explica, en part, pel tancament de l’accés a Andorra per França, a causa de l’esllavissada que hi va haver-hi a l’RN20, el qual ha limitat l’arribada de visitants durant bona part del període i ha afectat l’activitat comercial.
Per segments, l’alimentació ha experimentat una reducció del 12,1%, mentre que la resta de productes ha retrocedit un 7,3%. El descens més pronunciat s’ha produït en els carburants, amb una variació negativa del 24,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, evidenciant una davallada generalitzada del consum.
Si s’analitzen les dades a preus constants, eliminant l’efecte de la inflació, el volum de vendes presenta una caiguda del 14,3%. En aquest escenari, els productes alimentaris disminueixen un 14,3%, la resta de productes un 9,6% i els carburants un 16,7%, fet que confirma la tendència negativa en tots els àmbits del sector.
El sector registra una davallada d’activitat generalitzada mentre l’ocupació disminueix lleugerament però manté una estructura laboral estable
Pel que fa al mercat laboral, el comerç registra una reducció del 4,6% en el nombre de persones ocupades. Tot i aquest descens, es manté una estructura estable, amb una presència femenina del 58,8% i una majoria de contractes a jornada completa, que representen el 85,5% del total. En paral·lel, les grans superfícies han mostrat un comportament més moderat. L’índex de vendes ha disminuït un 2,1% a preus corrents. Per categories, l’alimentació ha caigut un 5%, mentre que els productes no alimentaris han registrat un increment de l’1,5%.
A preus constants, la reducció global en aquest segment és del 4,7%, amb una davallada del 7,4% en alimentació i del 0,9% en productes no alimentaris. En aquest cas, l’ocupació ha evolucionat a l’alça, amb un increment del 2,4% del personal, amb una elevada presència femenina i una clara predominança de la jornada completa.