França desplega drons a la frontera amb Andorra per ampliar la vigilància contra el contraban en zones de muntanya

La prefectura de l’Arieja ha optat per reforçar la lluita contra el contraban a les zones frontereres amb Espanya i Andorra amb el desplegament de drons de vigilància, segons ha avançat el diari francès La Dépêche. Aquesta mesura, de caràcter temporal i limitada a tres mesos, posa el focus en l’ús de tecnologia aèria per millorar el control en entorns de muntanya especialment sensibles a aquestes activitats il·legals.
La iniciativa s’ha formalitzat a través d’un decret prefectural que autoritza la gendarmeria a utilitzar aquests dispositius equipats amb càmeres per supervisar els punts fronterers. Els drons podran enregistrar i transmetre imatges en temps real dins de les tasques de control, amb un màxim de dos aparells funcionant simultàniament.
Segons la prefectura, la decisió respon a la presència de diversos fluxos de tràfic il·legal a la zona, amb especial incidència del contraban de tabac procedent d’Andorra, així com de moviments irregulars de persones travessant la frontera. El dispositiu de vigilància es desplegarà principalment en eixos viaris estratègics com les carreteres RN20, RN22 i RN320, i en localitats properes a la frontera com l’Hospitalet-près-l’Andorre o Mérens-les-Vals, tot i que les actuacions seran puntuals durant el període establert.
Les autoritats defensen que l’ús de drons és una eina clau en aquest context, ja que permet superar les dificultats que presenta el terreny muntanyós i ampliar la capacitat de control en zones on els mitjans tradicionals resulten menys efectius. El decret subratlla que aquesta tecnologia es considera “absolutament necessària” per garantir una vigilància eficient del territori.