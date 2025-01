Fortificació “integral” pel tractament del càncer de mama amb un doctor pioner del sector

Un abans i un després és el que marca el dia d’avui, dilluns 13 de gener, en ja comptar el nostre Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb la disposició d’una unitat de patologia mamària. És per això que els 74 pacients que pateixen i es troben actualment ingressats per aquesta patologia al Principat podran veure optimitzat el servei de cirurgia i tractament, així com de la “seva prevenció i assistència integral”, cosa que permetrà en un futur pròxim i un cop estigui instaurada la unitat a la planta -3 de l’hospital, intervenir aproximadament al 80% dels seus usuaris sense la necessitat de desplaçar-los als centres sanitaris veïns. Tot això forma part de la “línia estratègica que persegueix el Govern i el ministeri de Salut no només en aquesta legislatura, sinó ja des de l’anterior”, tal com ha precisat aquest matí la titular d’aquesta cartera, Helena Mas.

Un projecte que com bé ha indicat Mas es posarà en marxa “un cop la unitat de salut mental ubicada en la planta anteriorment citada es traslladi a l’edifici Ròdol, fet que comporta tenir primer les autoritzacions del Comú escaldenc i un cop s’adjudiquin els treballs d’obres pertinents”. La nova unitat de patologia mamària preveu ser així “un espai inclusiu i que operi de manera conjunta”, amb l’addició d’un reputat especialista i avui presentat doctor Martín Espinosa, ginecòleg i cirurgià expert en patologia mamària, qui sent el cap d’aquesta unitat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ha sol·licitat una excedència com ell mateix ha explicat “per sumar-se a aquest important projecte transformador a Andorra“.

Acompanyants avui els dos membres citats per la directora general del Servei Andorrà Atenció Sanitària, Meritxell Cosan, i pel responsable de la unitat d’oncologia del SAAS, Santiago Albiol, han concretat que aquesta millora suposa una part d’infraestructura i una altra del tractament de la mateixa malaltia. Pel que fa a la primera part, el doctor Albiol ha desgranat que s’afegirà en aquesta unitat de patologia mamària “la creació d’un nou centre de dia per reforçar i optimitzar el tractament dels pacients oncològics, i convertir-se així en un entorn més segur i confortable per a ells”. D’altra banda, també s’agregarà una nova zona de consulta externa per als seus usuaris i un model assistencial que permetrà “seguir i monitorar la seva recuperació i estat”. Tot això tindrà un cost anual d’uns 75.000 euros, el qual se suma al de la formació especialitzada pels efectius de l’hospital.

Altrament, com ha mostrat en una gràfica la doctora Cosan, la línia estratègica del SAAS es decanta per millorar aquesta patologia atenent que a banda del càncer de mama, el qual registra uns 60 casos l’any en els darrers períodes, també han sofert un repunt altres dels càncers més habituals del país com el de pròstata (89) i el de còlon i recte (84) sent aquestes “dades hospitalàries” brindades aquest passat 2024 i les quals “s’han anat mantenint gràcies a l’increment de la seva prevalença i el programa de cribratge”, com ha traslladat Albiol. Espinosa, per la seva part, ha concretat que durant la seva estada a l’Hospital Vall d’Hebron ha tractat cada any uns 600 pacients i realitzant unes 120/130 operacions, motiu que l’ha portat a formar “a molts joves cirurgians de Catalunya i a dominar la cirurgia oncoplàstica”; és a dir, la que no mutila parts del cos.

En marxa diferents estudis i tecnologia puntera

El responsable de la unitat d’oncologia del SAAS s’ha parat a explicar en detall quins són els estudis i dispositus que el ministeri de Salut està posant en marxa amb l’ajuda i suport d’altres hospitals. A banda de remarcar que “ja s’està duent a terme una recerca de casos del càncer de mama a Andorra” i que s’estudien i analitzen des del comitè ètic encarregat, Albiol ha avançat que també s’està fent servir una tecnologia puntera i arribada dels Estats Units per la qual els pacients d’aquesta patologia i tractats amb quimioteràpia es col·loquen unes ulleres de realitat virtual per “reduir els seus nivells d’ansietat amb el trasllat mental del mindfulness i fer-los entrar en un entorn més tranquil·litzador i segur”, fet que millora la seva qualitat de vida i atenció.

Un altre dels estudis referits pel doctor Albiol ha sigut el que relaciona el perfil de la microbiota intestinal del pacient amb la toxicitat dels medicaments emprats per la seva recuperació. D’igual manera que ha passat amb la dels limfomes externs i que el comitè d’ètica del SAAS segueix de molt a prop. Sobre la revelació d’aquesta tecnologia amb VR, s’ha indicat que en ser el tractament endovenós un “procés lent que pot rebaixar dràsticament l’estat d’ànim del pacient”, les tècniques de relaxació es mostren com la millor eina per reduir el seu patiment i aportar-los una sensació de companyia i calor que acurtara la seva curació.

A elecció el tipus de tractament

D’altra banda, l’especialista en cirurgia mamària (el qual avui ha començat a operar al país i estarà al quiròfan cada dilluns) ha fet saber a la premsa que ell serà el cirurgià principal per comandar la nova unitat acompanyat per un reforç d’efectius d’entre els quals es troben radiòlegs, oncòlegs i infermeres per personalitzar un circuit del qual primer es feien unes proves “que s’havien de tornar a repetir al centre d’intervenció”.

De manera que ara es podrà evitar una segona cirurgia a poder tractar a temps i amb suficient equipament a l’hospital el càncer de mama. “No sabem si els pacients voldran seguir el circuit tradicional o provar aquest que comencem, quedarà a la decisió de cadascú. Tractarem d’oferir un servei de primera qualitat i de suport a les famílies”, ha sentenciat Espinosa.