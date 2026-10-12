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  • L'aeroport d'Andorra-la Seu. | Marvin Arquíñigo
Agències
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Mancances en l'oferta

Forné sosté que el concurs per ampliar les noves rutes aèries hauria «quedat desert» només amb Andorra Connected

El secretari d’Estat assegura que l'oferta de l'empresa «era molt pitjor econòmicament» que la de Chalair i que els bitllets eren «més cars»

Si només s’hagués presentat al concurs per ampliar les línies de l’aeroport l’empresa d’aviació Andorra Connected, hagués «quedat desert». Aquest és el parer del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, qui ha assenyalat totes les mancances que presentava l’oferta. En aquest sentit, el mandatari ha manifestat que «en cap cas s’ha impugnat res» per part de l’empresa i que el que ha fet ha estat presentar al·legacions i ara s’estan «responent».

L’oferta que havia presentat Andorra Connected, segons Forné, «era molt pitjor econòmicament a l’altra empresa», i quant als preus dels bitllets eren «més cars». A més, ofertava menys hores de vols, ja que la capacitat de resposta de l’aeronau era de 24 hores quan la guanyadora, Chalair, es compromet a substituir una nau en dues hores i el pla de negoci «estava bastant mal fonamentat i poc desenvolupat». Així, Forné ha argumentat que informaven d’una nau i el pla parlava d’una altra, així que «no se sabia amb quina nau volarien». També ha evidenciat que es tractava d’un sistema d’agrupació amb una empresa andorrana amb comerç sense activitat i una empresa que llogava avions amb tripulació, una modalitat «que tenia molt risc per al Govern», ha conclòs.

Amb tot, el secretari d’Estat, qui ha lamentat que l’empresa estigui ara filtrant tota la informació, ha remarcat els punts febles davant la companyia que ha estat finalment adjudicatària del concurs. De fet, el dia que va anunciar la guanyadora ja va fer incidència en la diferència entre les dues empreses que optaven al concurs. En darrer lloc, ha volgut deixar clar és que en cap cas hi ha hagut una impugnació per part de Connected i que únicament el que ha fet és presentar al·legacions, un fet que es dona en altres concursos. Ara l’Executiu està responent a aquestes al·legacions, informa l’ANA.

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