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  • L'intercanvi entre les dues poblacions. | Comú de la Massana
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Intercanvi sociocultural

Una trentena de joves de les Valls del Nord participen en el primer intercanvi amb el municipi gironí de Vidreres

Tots ells han pres part en una gimcana pel poble, compartit una jornada de platja, jocs de coneixença, activitats de nit i una acampada

Una trentena de joves de les Valls del Nord han participat en el primer intercanvi sociocultural juvenil amb Vidreres, una iniciativa que dona continuïtat a l’agermanament entre la Massana el municipi gironí, amb l’objectiu de fomentar els valors de convivència, intercanvi i cohesió que inspiren aquesta relació. Així, 16 joves de la Massana i 15 d’Ordino, acompanyats pels equips de Joventut dels dos comuns, han passat una setmana de convivència amb una trentena de joves de l’Esplai vidrerenc. Durant la seva estada, el grup va ser rebut per l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, i per la regidora de Joventut, Cristina Arcaya, que els van donar la benvinguda al municipi.

L’agermanament entre la Massana i Vidreres, formalitzat l’any 2023, va néixer a partir de les tradicions gastronòmiques compartides, especialment la vinculació entre el Ranxo de Vidreres i l’Escudella de Sant Antoni de la Massana, a més de coincidir amb esdeveniments al voltant de les flors i també amb els patrons de les dues localitats, Sant Iscle i Santa Victòria.

El programa ha combinat activitats de descoberta del municipi amb espais de convivència entre els joves. Durant aquests tres dies han visitat l’Espai Jove de Vidreres, on han pogut conèixer un equipament molt semblant als de les Valls del Nord, han participat en una gimcana pel poble, han compartit una jornada de platja, jocs de coneixença, activitats de nit, una acampada conjunta i una última jornada a la piscina.

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