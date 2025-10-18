Fins a 1.200 persones prenen part en les marxes populars de la cinquena campanya ‘Mou-te per la teva salut’

La cinquena campanya nacional de promoció de l’activitat física ‘Mou-te per la teva salut’ ha celebrat les tradicionals marxes populars, les quals s’han donat simultàniament a les set parròquies. En aquest sentit, un total de 1.200 persones han participat en la iniciativa que promou la vida saludable, tals com el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, qui s’ha mostrat satisfet per la resposta de la ciutadania. “S’està consolidant aquesta acció que va més enllà d’aquesta caminada. Té dos objectius importants: promocionar la salut, a través de prendre consciència que ens hem de moure, contribuir a les associacions socials, per tant, vessant solidari”, ha afirmat.
A més, Cabanes ha recordat que l’activitat física és clau per prevenir malalties de risc en totes les etapes de la vida. Així, ha fet referència als reptes de moviment a través de l’aplicació Fittoken Move que romanen oberts fins al 16 de novembre, animant a la població a sumar-s’hi. Enguany, el repte nacional consisteix a aconseguir 200 milions de passes entre tots els participants i també s’ha establert un repte individual que es pot aconseguir caminant 200.000 passes, durant el mateix període de temps. Un cop aconseguit el repte individual, s’entra en el sorteig de 32 premis.
Els assistents a la marxa han pogut adquirir una samarreta amb una donació de cinc euros, els quals han anat íntegrament a favor d’Autea. A part de la recaptació de la venda de les samarretes s’han fet aportacions voluntàries, i en total més de 5.000 euros aniran destinats al projecte ‘Reconnecta’, el qual té com a objectiu donar suport a persones adultes i joves amb TEA que es troben aïllades socialment i sovint afronten dificultats de salut mental.
Al recorregut, de tres quilòmetres, hi han pres part el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i l’esmentat secretari d’Estat de Joventut i Esports, a la marxa que s’ha celebrat pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assistit a la marxa organitzada a Canillo; el titular de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha estat a Encamp; el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha participat en la marxa que ha transcorregut per la Massana i Ordino; i la ministra de Salut, Helena Mas, ho ha fet a la de Sant Julià de Lòria. A banda, a les diferents parròquies hi ha hagut la participació dels cònsols i consellers.