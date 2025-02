Fernando Fuertes assumeix el repte de reforçar el Departament de Medicina Legal en plena reestructuració

La ministra de Presidència, Habitatge, Economia i Treball, Conxita Marsol, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Ministeri d’Interior ha acordat la contractació d’un forense com a cap d’àrea del Departament de Medicina Legal. El nomenament respon a la necessitat urgent de cobrir aquesta posició, i Fernando Fuertes s’incorporarà al seu nou càrrec el pròxim 1 de març.

Fuertes, de nacionalitat espanyola i procedent de València, és un professional amb una dilatada trajectòria en l’àmbit de la medicina legal i forense. Tot i no haver treballat anteriorment al país, coneix a fons la professió i compta amb experiència contrastada en la matèria. Un dels altres aspectes que ha destacat Marsol ha estat que al ser valencià no hi haurà problema amb el català.

La ministra ha destacat la importància d’aquesta incorporació immediata per garantir el bon funcionament del departament. “Hem de tenir molt present que és un departament que no pot quedar descobert i, davant la manca de candidats i el problema existent, era necessari prendre una decisió”, ha explicat. Per aquest motiu, s’ha optat per una contractació directa, atès el caràcter urgent de la necessitat. “Era obligació del ministeri cobrir aquesta plaça amb la màxima celeritat”, ha assenyalat la ministra.

L’arribada de Fuertes es produeix en un context marcat per la reestructuració del Departament de Medicina Legal, el qual ha experimentat diverses baixes en els darrers mesos. Els professionals que fins ara integraven el servei han pres altres camins professionals, fet que ha generat la necessitat immediata d’incorporar nous perfils per assegurar-ne el funcionament. Segons ha explicat Marsol, aquesta situació ha evidenciat la importància de reforçar l’àrea amb més especialistes, un procés en el qual el Govern continua treballant activament.

Paral·lelament, Marsol ha informat que el Govern continua treballant en la cobertura d’altres places dins del Departament de Medicina Legal. “S’està treballant en la cobertura de més places dins del departament i es tenen presents diverses candidatures sobre la taula”, ha afirmat. En aquest sentit, s’espera que aviat es pugui procedir a la incorporació de tres especialistes en medicina legal i forense per reforçar l’equip existent i garantir el servei de manera eficient.