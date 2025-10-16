Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Error tècnic temporal

FEDA treballa per resoldre una incidència tècnica que impedeix validar l’abonament resident a l’app Mou-te

Les persones que compten amb l'abonament poden accedir a l'autobús mostrant la pantalla on apareix un missatge "comprovació de bitllet fallida"

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) ha informat que s’ha detectat una incidència en l’abonament resident de l’aplicació Mou-te, amb la qual no es pot accedir al codi QR per fer la validació. Es tracta d’un error tècnic temporal en el qual l’equip de FEDA Solucions està treballant per resoldre la incidència, tal com han explicat des de l’empresa elèctrica en una publicació al seu perfil d’X (antic Twitter). FEDA ha comunicat que, mentre no es resolgui la incidència, les persones que compten amb l’abonament resident podran accedir a l’autobús mostrant al conductor la pantalla on apareix un missatge en vermell “comprovació de bitllet fallida”.

