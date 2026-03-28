  • FEDA també recorda que l’ús d’ascensors pot suposar fins a un 5% del consum elèctric d’un edifici. | Marvin Arquíñigo
Conscienciar sobre el canvi climàtic

FEDA s’adhereix a l’Hora del Planeta i convida la ciutadania a apagar els llums diumenge de 20.30 a 21.30 hores

Una hora simbòlica en què empreses i ciutadans d’arreu del món apaguen els llums amb l'objectiu de conscienciar sobre la sostenibilitat

FEDA ha anunciat a través de les seves xarxes socials la seva participació en una nova edició de la Hora del Planeta, que se celebra aquest diumenge. L’acció tindrà lloc de les 20.30 hores a les 21.30 hores, una hora simbòlica en què institucions, empreses i ciutadans d’arreu del món apaguen els llums per conscienciar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat.

Amb el missatge “Apaguem els llums?”, FEDA recorda que aquest gest senzill representa molt més que una acció puntual. “Hi ha un moment de l’any en què el món fa una pausa”, assenyalen, destacant que aquesta iniciativa transforma el soroll quotidià en consciència col·lectiva sobre el futur del planeta.

A més de sumar-se a aquesta acció global, la companyia energètica també aprofita per sensibilitzar sobre hàbits d’estalvi energètic en el dia a dia. Destaquen que aprofitar la llum natural pot reduir fins a un 60% el consum d’il·luminació, mentre que els dispositius en mode standby poden representar fins a un 10% del consum domèstic.

FEDA també recorda que l’ús d’ascensors pot suposar fins a un 5% del consum elèctric d’un edifici, i que apagar els llums quan no són necessaris pot reduir fins a un 20% el consum d’un espai.

Amb aquesta iniciativa, l’entitat vol posar en relleu que petites accions individuals poden generar un gran impacte col·lectiu. “Quan apaguem els llums, encenem la consciència”, conclouen, fent una crida a la participació ciutadana en aquesta hora simbòlica.

Notícies relacionades
El servei Meteorològic activa un avís taronja per vent violent al Principat el qual baixarà a groc durant la jornada
Competitivitat fiscal i temps de resposta
La selecció sub21 repeteix la fita de l’any 2020 i la totpoderosa Anglaterra acaba empatant amb un penal a l’afegit (1-1)

Notícies destacades
  • Societat
Govern i importadors analitzen com frenar la pèrdua de competitivitat dels carburants davant les rebaixes fiscals
  • Societat, Tribunals
El jove madrileny condemnat per agressió sexual al Pas no tornarà a la Comella tot i la pena de tres anys
  • Societat
‘Roc del Queer’ irromp com un espai digital del col·lectiu LGBTIQA+: “Faltava un lloc on poder sentir-se representats”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Una empresa formalitza la candidatura per al projecte publicoprivat de lloguer a preu assequible a Terra Vella
  • Parròquies, Política
L’oposició retreu a la majoria que no executa els projectes malgrat la “gran capacitat econòmica” de la corporació
  • Parròquies, Societat
El 75% dels sol·licitants de Jovial tenen entre 18 i 29 anys: “El dia que compleixis 30 cauràs de la llista d’espera”
