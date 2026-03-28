FEDA s’adhereix a l’Hora del Planeta i convida la ciutadania a apagar els llums diumenge de 20.30 a 21.30 hores

FEDA ha anunciat a través de les seves xarxes socials la seva participació en una nova edició de la Hora del Planeta, que se celebra aquest diumenge. L’acció tindrà lloc de les 20.30 hores a les 21.30 hores, una hora simbòlica en què institucions, empreses i ciutadans d’arreu del món apaguen els llums per conscienciar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat.
Amb el missatge “Apaguem els llums?”, FEDA recorda que aquest gest senzill representa molt més que una acció puntual. “Hi ha un moment de l’any en què el món fa una pausa”, assenyalen, destacant que aquesta iniciativa transforma el soroll quotidià en consciència col·lectiva sobre el futur del planeta.
A més de sumar-se a aquesta acció global, la companyia energètica també aprofita per sensibilitzar sobre hàbits d’estalvi energètic en el dia a dia. Destaquen que aprofitar la llum natural pot reduir fins a un 60% el consum d’il·luminació, mentre que els dispositius en mode standby poden representar fins a un 10% del consum domèstic.
FEDA també recorda que l’ús d’ascensors pot suposar fins a un 5% del consum elèctric d’un edifici, i que apagar els llums quan no són necessaris pot reduir fins a un 20% el consum d’un espai.
Amb aquesta iniciativa, l’entitat vol posar en relleu que petites accions individuals poden generar un gran impacte col·lectiu. “Quan apaguem els llums, encenem la consciència”, conclouen, fent una crida a la participació ciutadana en aquesta hora simbòlica.