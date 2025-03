FEDA resol una incidència amb afectació a clients a la central de cogeneració de Soldeu

Els equips de FEDA i FEDA Ecoterm han resolt una incidència registrada aquest dimarts a la tarda a la central de cogeneració de Soldeu, la qual subministra energia a la xarxa de calor de Soldeu i El Tarter. L’avaria es va produir al sistema elèctric de la central al voltant de les 17.00 hores, afectant el funcionament habitual del servei.

Tot i que aquesta infraestructura compta amb un sistema de supervisió constant que detecta anomalies de manera immediata, en aquesta ocasió l’alarma que havia d’alertar sobre la desconnexió elèctrica no es va activar. Això va provocar que la incidència no es detectés fins a les 20.00 hores, moment en què els tècnics de FEDA i FEDA Ecoterm es van desplaçar a la central per solucionar el problema.

Un cop identificada l’avaria, els especialistes van treballar per restablir el sistema, aconseguint solucionar la incidència a les 22.00 hores. A partir d’aquest moment, la xarxa de calor va anar recuperant progressivament la seva temperatura i cap a la mitjanit el servei tornava a funcionar amb normalitat.

Durant les hores en què la central va estar afectada per la incidència, la temperatura de l’aigua que escalfa la xarxa de calor va disminuir notablement. Tot i això, gràcies a la inèrcia tèrmica del sistema, la majoria dels usuaris no van percebre immediatament la reducció de temperatura de la calefacció, la qual es va fer evident amb el pas de les hores en alguns edificis connectats.

Cal destacar que l’incident no va tenir repercussions en les xarxes de calor d’Andorra la Vella ni d’Escaldes-Engordany, ja que aquestes operen de manera independent. Es tracta del primer incident en la central de cogeneració de Soldeu que ha afectat els usuaris des de la seva posada en funcionament el 2016. Després de la resolució de la incidència, l’equip de FEDA Ecoterm ha realitzat les verificacions pertinents i ha corregit l’error que va impedir la detecció immediata del problema.