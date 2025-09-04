La capital i FEDA acorden instal·lar plaques solars a la plaça del Poble amb una producció de 91.000 kWh anuals

El Comú d’Andorra la Vella i FEDA han signat un conveni per instal·lar plaques fotovoltaiques en dues cobertes de la capital. Els panells solars es col·locaran al Centre de Congressos i al bar de la plaça del Poble i tindran una potència conjunta d’uns trenta quilowatts, amb una producció estimada de 91.000 anuals, una xifra que equivaldrà a entre un 6% i un 8% del consum energètic de les dues instal·lacions. El projecte inclou 170 plaques amb un cost aproximat de 60.000 euros, els quals assumirà FEDA, tot i que es preveu que la instal·lació no estigui operativa fins al mes de desembre.
Durant els primers deu anys, la companyia es quedarà el 100% de la producció d’energia, mentre que en els deu següents s’anirà reduint progressivament: començarà amb el 90% el primer any, baixarà al 80% l’any següent i així successivament fins a arribar al 10% al final del període de vint anys. Serà llavors quan la corporació comunal rebrà una contraprestació econòmica en funció de l’electricitat produïda i injectada a la xarxa, mentre que FEDA continuarà a càrrec del manteniment. Després, les plaques passaran a ser propietat del comú.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha subratllat que “passats deu anys ja començarem a tenir benefici directe en la factura de la llum i l’electricitat de la parròquia”. En aquest sentit, ha destacat que estan “molt contents de la col·laboració amb FEDA per tirar endavant aquest projecte, ja que des del primer moment els vam explicar aquesta ànima de sostenibilitat que volíem fer per a aquesta plaça del Poble i teníem aquestes dues cobertes infrautilitzades”.
Les plaques, de darrera generació, destaquen per la seva integració paisatgística i per la bona orientació de les cobertes, la qual permetrà optimitzar la producció. Segons la companyia, l’energia generada equivaldrà al consum anual de setze llars i evitarà l’emissió de fins a catorze tones de diòxid de carboni. Així i tot, la corporació té la intenció d’estudiar noves ubicacions per a futures instal·lacions solars, com la teulada de l’aparcament dels Pouets. “En les reunions inicials ja vam parlar de la teulada de Pouets com a possible projecte. Com sabeu, vam llançar un concurs i hi estem treballant. Un cop veiem com funciona la instal·lació de la plaça del Poble, avaluarem altres espais de la parròquia”, ha conclòs.