FEDA i EDF preparen nous contractes per evitar pujades ‘brusques’ del preu de l’electricitat a partir de l’any 2029

El cap de Govern i president de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Xavier Espot, i el president director general d’Électricité de France (EDF), Bernard Fontana, han signat aquest dilluns a París una addenda al conveni de col·laboració entre les dues entitats per adaptar-lo als nous reptes del sector energètic. L’acord posa el focus en la seguretat del subministrament elèctric, la volatilitat dels preus i la descarbonització, així com en la preparació d’un nou model contractual que garanteixi la importació d’electricitat a llarg termini.
Un dels principals punts de l’acord és la preparació de la renovació del contracte de subministrament elèctric a llarg termini, actualment vigent fins al 2029. FEDA i EDF treballen en un nou sistema que permeti combinar diferents modalitats contractuals per reduir l’exposició a les fluctuacions dels preus del mercat i assegurar la disponibilitat d’energia. Aquest plantejament haurà de tenir en compte les variacions de la demanda, l’evolució de la producció elèctrica andorrana i la futura aportació de la central de l’Ospitalet.
«El context energètic ha canviat en els darrers anys, i això s’ha reflectit en la col·laboració entre les dues entitats per orientar els esforços cap a la prevenció dels riscos derivats» – Xavier Espot
En aquest sentit, EDF assumirà un paper en l’estructuració dels futurs contractes i en la cobertura dels riscos vinculats a la volatilitat dels preus. Els equips de les dues companyies ja treballen per identificar les fórmules contractuals que permetin mantenir el subministrament garantit una vegada finalitzi l’acord actual. La col·laboració també inclou actuacions en altres àmbits i, entre els projectes previstos figuren la continuïtat dels treballs relacionats amb la central de l’Ospitalet, la modernització de les infraestructures elèctriques i el desenvolupament d’estudis vinculats a l’estratègia energètica del Principat.
«El context energètic ha canviat en els darrers anys, i això s’ha reflectit en la col·laboració entre les dues entitats per orientar els esforços cap a la prevenció dels riscos derivats d’aquest nou context energètic», ha manifestat Espot, tot remarcant que l’acompanyament d’EDF és essencial per afrontar els reptes de la seguretat energètica, la competitivitat i la descarbonització. Per altra banda, Fontana ha assenyalat que «la col·laboració entre EDF i FEDA reforça de manera duradora la seguretat del subministrament del Principat amb una electricitat competitiva, sobirana i baixa en carboni».