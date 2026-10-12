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  • El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, i el director d’Energia i Transport, Carles Miquel. | SFGA/JAViladot
Agències
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Model energètic

El primer balanç elèctric apunta que la producció d’energia fotovoltaica ha crescut un 90% en els últims tres anys

Tot i que el 93,7% de l'electricitat generada al país prové de fonts renovables, el Principat encara importa el 78,2% de l'energia que consumeix

La producció d’energia fotovoltaica ha augmentat prop d’un 90% en els últims tres anys. Així ho recull el primer balanç elèctric nacional, el qual ha estat presentat aquest dilluns pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, i el director d’Energia i Transport, Carles Miquel. Aquest increment s’emmarca, segons ha reivindicat el primer, en «l’aposta clara» d’augmentar la capacitat energètica del país perquè la producció nacional sigui el més elevada possible i d’aquesta manera es depengui menys de l’energia que s’importa. Així, ha remarcat que en aquesta legislatura s’ha treballat per consolidar un model que se sustenta sobre més sobirania, una diversificació més elevada i un consum més «eficient i responsable».

Durant la presentació s’ha posat en relleu que actualment el 93,7% de l’electricitat produïda al país prové de fonts renovables, una fita que evidencia la transformació progressiva del model energètic nacional i reforça el camí cap a una major autonomia energètica. També s’evidencia un especial pes en el cas de la fotovoltaica, la qual ha augmentat un 89% en els darrers tres anys i continuarà reforçant-se amb iniciatives com l’aprofitament de 34 cobertes d’edificis públics per generar energia renovable que ja s’han començat a instal·lar, segons ha destacat Forné.

El parc solar del Maià permetrà generar el 9% de l’electricitat consumida al país, mentre que les instal·lacions fotovoltaiques aportaran un 4% més

La producció hidroelèctrica continua sent, alhora, un dels principals pilars de la generació renovable nacional. En aquest sentit, Miquel ha remarcat que “Andorra disposa avui d’un sistema elèctric més sostenible que fa només uns anys, però el gran repte continua sent augmentar la capacitat de generació pròpia”. També ha destacat que el desplegament de noves instal·lacions renovables serà determinant per continuar reduint la dependència energètica exterior.

Durant la presentació, Forné ha assenyalat que «les polítiques impulsades aquests darrers anys estan donant resultats tangibles». En aquest sentit, ha remarcat que el Principat «ha avançat de manera decidida en la producció d’energia neta i disposa d’una base sòlida per continuar incrementant la generació renovable nacional». En aquestes polítiques hi ha l’impuls a la fotovoltaica no només amb el concurs perquè 34 cobertes d’edificis públics tinguin plaques, sinó també amb el parc del Maià. En relació amb això, el secretari d’Estat ha incidit en el fet que quan el Maià funcioni produirà un 9% de l’energia que es consumeix al país i un 4% es cobrirà amb les plaques fotovoltaiques.

Tanmateix, el balanç també identifica amb claredat el principal repte dels pròxims anys. Actualment, la producció nacional cobreix el 21,8% de la demanda elèctrica, mentre que el 78,2% de l’electricitat consumida continua procedint d’importacions de França i Espanya.

Retribució a les operadores

Durant la presentació del primer balanç elèctric s’ha anunciat que l’Executiu està a punt d’entrar a tràmit parlamentari un projecte de llei sobre la retribució de les operadores que ha de suposar «un sistema més just per a tothom, amb menys dependència d’aspectes polítics i més basat en aspectes tècnics, com ara les inversions». Es bastirà un «sistema basat en la retribució a les inversions, per una banda, i un model basat en la distribució de l’explotació i el funcionament del mateix sistema, de tal manera que si el sistema requereix inversió, el sistema retribuirà aquestes inversions», ha detallat Miquel. També ha afegit que hi haurà una taxa que s’haurà de determinar i que també els costos d’explotació i manteniment quedaran retribuïts. D’aquesta manera s’assegura que les inversions «no quedin impactades» ni positivament ni negativament per les decisions del Govern. Així, es vol «endreçar el sistema» i es retribueix cada actor per la feina que fa. Aquests canvis no han de tenir, a priori, cap impacte sobre els consumidors, informa l’ANA.

Forné sosté que el concurs per ampliar les noves rutes aèries hauria «quedat desert» només amb Andorra Connected

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