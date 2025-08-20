FEDA inicia el manteniment integral del grup 1 per garantir així dues dècades més de vida a la central hidroelèctrica

FEDA ha posat en marxa el projecte de manteniment integral del grup generador 1 de la central hidroelèctrica, una actuació que té com a objectiu allargar la vida útil d’aquesta instal·lació. Els treballs, iniciats al juny i amb una durada prevista de sis mesos, completen el cicle de renovació dels tres grups de la central. El procés va arrencar el 2023 amb el grup 3, va continuar l’any passat amb el grup 2 i culmina ara amb el primer. La intervenció, la qual combina tasques de manteniment i restauració, permetrà prolongar la vida de la central —construïda el 1934— durant dues dècades més i evitar la substitució d’una maquinària de gran complexitat.
Es tracta d’una de les inversions més importants de FEDA aquest 2025, i el seu cost s’eleva per sobre del milió d’euros. L’actuació inclou el desmuntatge complet del grup, la substitució dels injectors de la turbina per optimitzar l’operativitat, la renovació dels visos, la neteja del rotor i l’estator, l’alineació de la màquina per prevenir avaries, el repintat industrial i la substitució de components desgastats.
L’objectiu és assegurar el rendiment òptim de la central i, alhora, preservar un patrimoni industrial gairebé centenari. Com en els anteriors projectes, l’aturada del grup 1 s’ha planificat per als mesos d’estiu, quan la producció disminueix després de la fosa de la neu, per tornar a operar abans de l’hivern, període en què el consum elèctric s’incrementa de manera significativa.
Cal destacar que la central hidroelèctrica continua sent el pilar de la producció elèctrica nacional. El 2024 va generar 87,7 GWh, un 65% de tota la producció d’energia al país, i és una font 100% renovable. L’allargament de la seva vida operativa respon a un doble repte: reduir la petjada de carboni i garantir la fiabilitat de la instal·lació en un context d’alta demanda energètica. A més de prolongar la vida útil de la maquinària, les actuacions permeten recuperar capacitat de producció: el grup 2, per exemple, va guanyar 1 MW addicional un cop finalitzada la seva renovació.