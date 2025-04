Reduir les emissions de CO₂

FEDA connectarà les xarxes de calor d’Andorra la Vella i Escaldes amb unes obres que s’allargaran fins a finals d’any

La interconnexió permetrà duplicar la capacitat energètica, amb una inversió de dos milions d’euros i afectacions viàries a partir del maig

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) connectarà les xarxes de calor Ecoterm d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb l’objectiu de duplicar la capacitat de distribució energètica entre ambdues parròquies i reduir les emissions de CO₂. El projecte inclourà diverses obres a la via pública, amb un cost estimat de dos milions d’euros, i es durà a terme en diferents fases al llarg del 2024.

“Aquest projecte ens ajudarà a duplicar l’energia distribuïda entre les dues parròquies”, ha destacat el gerent de FEDA Ecoterm, Alberto Manzano. Actualment, la producció combinada de calor a les dues parròquies és d’uns 20 gigawatts hora anuals, però amb la nova connexió, segons Manzano, “podríem arribar a subministrar unes 36 gigues anuals de calor”, fet que permetria aprofitar una font energètica amb major capacitat.

A més de reforçar el subministrament, la unió de les xarxes afavorirà l’expansió del servei a més edificis, millorant l’eficiència energètica i reduint pèrdues. “Es reduiran les emissions de CO₂ globals al país”, ha remarcat Manzano, qui també ha subratllat que la xarxa serà totalment digitalitzada i operarà amb un sistema de gestió 24 hores al dia, 365 dies l’any. En cas d’incidència, ha explicat, “podrem actuar abans que el client se n’assabenti”.

Treballs per fases i afectacions viàries

La connexió de les xarxes requerirà obres en diversos punts de les dues parròquies, i per minimitzar-ne l’impacte, FEDA ha coordinat l’actuació amb els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, així com amb el Departament de Mobilitat. També s’impulsarà un pla de comunicació per informar veïns i comerciants, amb l’objectiu de garantir la seguretat i reduir les molèsties.

Els primers treballs s’iniciaran entre el carrer Prat de la Creu i el carrer Esteve Albert, i es dividiran en tres fases. La primera començarà al maig i s’allargarà fins al setembre, amb actuacions entre Prat de la Creu i el pont de París. Segons Manzano, “depenent del gruix de les tasques es deixarà obert un o dos carrils”.

La segona fase s’executarà al juliol, afectant el carrer Esteve Albert. La tercera es realitzarà entre setembre i desembre, entre el pont de París i la Dama de Gel. “Es treballaria el carril central, però en tot moment podrem garantir la circulació en direcció Escaldes pujant per la Dama de Gel o cap a Andorra la Vella baixant”, ha assegurat Manzano. Aquest conjunt de treballs tindrà un cost aproximat d’1,7 milions d’euros.

També es preveu una actuació específica al carrer de la Unió, on es mantindran dos carrils de circulació, tot i que amb amplada reduïda. Els vehicles de més de 3,5 tones no podran circular des de la rotonda del Km 0 en direcció a la Dama de Gel per motius de seguretat. “Hi haurà una rasa que estarà excavant per dur a terme les obres i és per seguretat”, ha explicat Carles Miquel.

A més, la parada de bus es traslladarà al carrer de Na Maria Pla per ajudar a la fluïdesa del trànsit. Les obres en aquest punt també es dividiran en dues fases: la primera, a l’avinguda Carlemany, començarà després de Setmana Santa i s’estendrà fins al maig; la segona, al mateix carrer de la Unió, tindrà lloc de maig a finals de juny. El cost d’aquesta intervenció serà d’uns 450.000 euros. “Les obres seran molestes”, ha reconegut Manzano, tot i insistir en la importància de la millora energètica que suposaran a mitjà i llarg termini.