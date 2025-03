Conscienciació de la crisi climàtica

FEDA celebra la quarta edició de les Jornades sobre Energia i Canvi Climàtic per debatre solucions davant la crisi ambiental

La jornada inclourà una taula rodona sobre la reducció d'emissions amb la participació del secretari d'Estat de Transició Energètica, David Forné

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) ha convocat la 4a Jornada de l’Energia i les Ciutats Sostenibles el 3 d’abril a Sant Julià de Lòria per reflexionar sobre el canvi climàtic. ‘De la crisi climàtica a l’acció: com ens hi adaptem’ és la temàtica escollida, ja que és un “repte que preocupa a les empreses i administracions i depèn de nosaltres, de com ens hi adaptem”, ha destacat Albert Moles, director general de FEDA.

Segons Jordi Domingo, cap de comunicació corporativa de FEDA, aquestes jornades permetran “intercanviar idees amb altres territoris i amb idees inspiradores del nostre propi territori“. També ha subratllat la importància d’abordar el canvi climàtic, que “impactarà molt l’energia”. Per això, FEDA ha col·laborat amb el Comú de Sant Julià de Lòria i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).

L’esdeveniment constarà de ponències i taules rodones dividides en dos blocs: mitigació dels gasos d’efecte hivernacle i adaptació al canvi climàtic. La consellera de Turisme de Sant Julià, Judith López, ha destacat que el canvi climàtic “ens afecta a tots” i que les solucions han de ser “col·lectives i globals”. A l’EFA, tres empresaris compartiran les seves polítiques internes per millorar l’eficiència energètica.

El programa inclou una ponència inicial sobre l’impacte del canvi climàtic, seguida de taules rodones amb representants de les administracions públiques i la societat civil. El segon bloc se centrarà en les adaptacions necessàries per afrontar els efectes del canvi climàtic, amb experts com Jordi Travé de FEDA i Carlos Gibert, ex-president de l’Associació de Municipis Eòlics de Catalunya.