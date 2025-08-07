FEDA automatitza la comporta de Ràmio per millorar el control del cabal ecològic del riu Madriu

FEDA ha posat en marxa una actuació per millorar la regulació del cabal del riu Madriu a l’altura de la presa de Ràmio, on es capta aigua per conduir-la fins al llac d’Engolasters. El projecte se centra en el punt de retorn de l’aigua al riu, necessari per mantenir el cabal ecològic.
El canvi principal ha estat la instal·lació d’un sistema motoritzat que permet obrir i tancar la comporta de forma remota. Fins ara, l’única eina de seguiment era una càmera de vigilància i, si s’hi detectava una acumulació de branques o fulles, la intervenció s’havia de fer manualment.
Aquest nou sistema ha de facilitar una gestió més eficient, especialment durant la tardor, quan és habitual que les restes vegetals obstrueixin la sortida. Tal com explica Domènec Torra, cap d’Explotació de FEDA, l’automatització ha de servir per garantir el cabal ecològic del riu en tot moment i minimitzar les incidències operatives.
L’actuació forma part del pla de modernització de les infraestructures hidràuliques que l’empresa està desplegant per optimitzar els processos i fer un ús més eficient dels recursos hídrics. El nou sistema es troba ara en fase de proves: primer s’ha testat sobre el terreny i pròximament es faran les comprovacions a distància abans de posar-lo definitivament en servei.