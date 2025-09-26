Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les famílies alerten que aquests retards tenen un impacte directe en els infants. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Retards en el transport escolar

Famílies d’Encamp denuncien retards “greus i reiterats” del transport escolar en el trajecte cap al col·legi Mare Janer

Els pares i mares afirmen que els alumnes han arribat tard en 14 dels 15 dies de curs i exigeixen “mesures immediates” per garantir la puntualitat

Les famílies usuàries del bus escolar 1067 d’Encamp han fet pública una denúncia pels “greus i reiterats retards” del servei amb destinació al col·legi Mare Janer. Segons expliquen, des de l’inici del curs, en 14 dels 15 dies lectius transcorreguts els alumnes han arribat tard a classe, amb les sessions ja començades.

Els afectats qualifiquen aquesta situació d’“intolerable i inadmissible” i asseguren que l’han comunicada repetidament al Servei de Transport Escolar i al ministeri corresponent. Afirmen que, tot i els ajustaments anunciats, no s’ha aportat cap solució efectiva. “En els darrers dies, l’autobús ha continuat arribant molt tard”, han indicat, fent constar que aquesta circumstància ha estat confirmada pel mateix centre educatiu.

En el comunicat, les famílies sostenen que els retards reiterats no només comprometen la puntualitat, sinó que tenen “un impacte directe i perjudicial en l’engranatge més feble: els infants”, especialment pel que fa al seu aprenentatge i a l’adaptació acadèmica. També denuncien que la situació suposa “un incompliment flagrant de les obligacions d’un servei públic essencial, que hauria de garantir puntualitat, seguretat i fiabilitat”.

Davant la manca de resposta, els pares i mares afirmen: “Exigim mesures immediates i definitives que garanteixin la regularitat i puntualitat del servei. La manca de resposta i d’actuació competent ens obliga a emprendre totes les accions al nostre abast per defensar els drets dels nostres fills”.

Finalment, les famílies assenyalen que aquest cas posa de manifest el que consideren “una problemàtica recurrent en la qualitat dels serveis públics a Andorra”, fent referència a “la seva precarització i la manca d’eficiència”. Segons afegeixen, la situació afecta nombroses famílies usuàries del transport escolar i està generant una creixent preocupació sobre la gestió i la fiabilitat d’un servei que, al seu parer, hauria de ser exemplar.

