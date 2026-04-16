  • La Fiscalia va sostenir que no concorrien circumstàncies de gravetat excepcional. | Policia d'Andorra
Fets constitutius d'un delicte major

Extradit el sevillà condemnat a cinc anys i mig per agressió i abús sexual continuat a menor entre el 2013 i el 2016

L'implicat va recórrer contra la sentència per evitar el trasllat a Espanya, però el Tribunal Superior va acabar desestimant el recurs

L’home sevillà de 44 anys reclamat per les autoritats espanyoles ha estat entregat a la policia espanyola aquest djous al matí. L’acusat haurà de complir una condemna de cinc anys i sis mesos de presó per un delicte continuat d’agressió sexual a menor d’edat i un delicte continuat d’abús sexual a menor d’edat comesos entre el 2013 i el 2016 a Sevilla. Al Principat, aquests fets serien constitutius d’un delicte major d’agressió sexual amb violació.

L’home, que residia a Andorra des del 2019, era objecte d’una ordre internacional de detenció emesa per l’Audiència Provincial de Sevilla i difosa per INTERPOL. Va ser detingut a Andorra la Vella el mes d’octubre passat després que la policia, arran d’una sospita, activés els canals de cooperació internacional i comprovés que es trobava al país pendent de complir condemna dictada el 2023.

El Superior desestima el recurs del resident sevillà condemnat per abús sexual i confirma l’extradició a Espanya

Des de la seva detenció, havia ingressat al centre penitenciari de la Comella en presó preventiva mentre es resolia el procediment d’extradició. Finalment, una vegada autoritzada pel Tribunal de Corts i confirmada posteriorment pel Tribunal Superior, els agents l’han traslladat aquest dijous fins a la frontera del riu Runer, on ha estat lliurat a la Policia Nacional espanyola.

El cas ha estat marcat pels intents de la defensa d’evitar el trasllat a Espanya. Durant la vista del recurs, l’home va arribar a manifestar que preferia morir abans que tornar, mentre que la seva lletrada va al·legar risc per a la seva salut mental, argumentant que pateix trastorn de l’espectre autista, dèficit d’atenció i depressió, així com antecedents de temptatives de suïcidi. També va exposar l’impacte de la mort del seu fill biològic el desembre passat i la situació familiar, amb la seva esposa malalta i una filla menor resident al Principat.

El condemnat per abusos sexuals recorre l’extradició a Espanya afirmant que “prefereix morir” abans que tornar

La Fiscalia, però, va sostenir que no concorrien circumstàncies de gravetat excepcional i va defensar que el sistema penitenciari espanyol podia garantir tant els seus drets com el tractament mèdic necessari. Igualment, va recordar que no era possible complir la condemna a Andorra en no reunir els requisits legals.

El Tribunal Superior va acabar desestimant el recurs i confirmant l’extradició, posant punt final a un procés que també va estar marcat per mesures de seguretat reforçades, després que es detectessin indicis com un plànol del centre penitenciari dibuixat pel condemnat.

Agents de la Interpol i la Policia d’Andorra, amb la Policia Nacional espanyola lliurant l’acusat. | Policia d’Andorra
Notícies relacionades
El PS planteja legalitzar l’avortament i regular-lo fora del Codi Penal amb límits a partir de les 14 setmanes de gestació
Escaldes amplia el seu patrimoni amb dos terrenys nous: “A vegades és millor comprar que tindre els diners al banc”
Torres evita comprometre el futur del Cirque du Soleil més enllà de l’any 2027: “No es vol condicionar futurs governs”

Notícies destacades
  • Economia, Societat
Galabert alerta que retardar el canvi de les pensions agreuja la insostenibilitat: “El millor moment per fer-ho era ahir”
  • Societat, Successos
Un accident amb un turisme andorrà implicat obliga a tallar la C-14 a Organyà i provoca cues en ambdós sentits
  • Societat
L’oferta turística perd 632 llits durant el 2025, amb una reducció de capacitat concentrada en hotels i apartaments
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
Escaldes amplia el seu patrimoni amb dos terrenys nous: “A vegades és millor comprar que tindre els diners al banc”
  • Parròquies
L’Espai Jovent d’Escaldes estrena reglament amb sancions i enfocament educatiu davant conductes incíviques
  • Parròquies
Un nou complex residencial de més de 120 habitatges projecta elevar l’oferta de gamma alta a Sant Julià de Lòria
