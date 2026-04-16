Extradit el sevillà condemnat a cinc anys i mig per agressió i abús sexual continuat a menor entre el 2013 i el 2016

L’home sevillà de 44 anys reclamat per les autoritats espanyoles ha estat entregat a la policia espanyola aquest djous al matí. L’acusat haurà de complir una condemna de cinc anys i sis mesos de presó per un delicte continuat d’agressió sexual a menor d’edat i un delicte continuat d’abús sexual a menor d’edat comesos entre el 2013 i el 2016 a Sevilla. Al Principat, aquests fets serien constitutius d’un delicte major d’agressió sexual amb violació.
L’home, que residia a Andorra des del 2019, era objecte d’una ordre internacional de detenció emesa per l’Audiència Provincial de Sevilla i difosa per INTERPOL. Va ser detingut a Andorra la Vella el mes d’octubre passat després que la policia, arran d’una sospita, activés els canals de cooperació internacional i comprovés que es trobava al país pendent de complir condemna dictada el 2023.
Des de la seva detenció, havia ingressat al centre penitenciari de la Comella en presó preventiva mentre es resolia el procediment d’extradició. Finalment, una vegada autoritzada pel Tribunal de Corts i confirmada posteriorment pel Tribunal Superior, els agents l’han traslladat aquest dijous fins a la frontera del riu Runer, on ha estat lliurat a la Policia Nacional espanyola.
El cas ha estat marcat pels intents de la defensa d’evitar el trasllat a Espanya. Durant la vista del recurs, l’home va arribar a manifestar que preferia morir abans que tornar, mentre que la seva lletrada va al·legar risc per a la seva salut mental, argumentant que pateix trastorn de l’espectre autista, dèficit d’atenció i depressió, així com antecedents de temptatives de suïcidi. També va exposar l’impacte de la mort del seu fill biològic el desembre passat i la situació familiar, amb la seva esposa malalta i una filla menor resident al Principat.
La Fiscalia, però, va sostenir que no concorrien circumstàncies de gravetat excepcional i va defensar que el sistema penitenciari espanyol podia garantir tant els seus drets com el tractament mèdic necessari. Igualment, va recordar que no era possible complir la condemna a Andorra en no reunir els requisits legals.
El Tribunal Superior va acabar desestimant el recurs i confirmant l’extradició, posant punt final a un procés que també va estar marcat per mesures de seguretat reforçades, després que es detectessin indicis com un plànol del centre penitenciari dibuixat pel condemnat.