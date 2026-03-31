  La seu de la Justícia. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Recurs de l'abusador desestimat

El Superior desestima el recurs del resident sevillà condemnat per abús sexual i confirma l’extradició a Espanya

Els fets es van produir entre el 2013 i el 2016 i la condemna per part de la justícia espanyola va arribar el 2023, quan l'home ja residia a Andorra

El Tribunal Superior ha desestimat aquest migdia el recurs del resident sevillà de 44 anys, condemnat per abusar sexualment de les seves filles adoptives, el qual va presentar a finals de febrer amb l’objectiu d’evitar la seva extradició a Espanya, país on va cometre el delicte. Per contextualitzar, els fets es van produir entre el 2013 i el 2016 a Sevilla i la condemna va arribar al 2023 quan l’home residia a Andorra des de l’any 2019.

La desestimació del recurs s’ha produït a la sala magna on l’home ha arribat junt amb agents del grup d’intervenció de la policia (GIPA), fet poc habitual en la lectura de sentències si no hi ha un possible risc de fuga. I és que cal recordar que, en la vista del recurs celebrada el passat 25 de febrer, l’home va afirmar que “prefereixo morir abans que tornar a Espanya”, mentre que la seva lletrada va argumentar que el trasllat a l’estat espanyol comportaria conseqüències greus per a la salut del seu client, invocant la concurrència de “gravetat excepcional“.

Fa un parell de setmanes els agents penitenciaris van trobar un plànol de la presó dibuixat pel condemnat, el qual no va arribar a acabar de dissenyar

A més, tal com va informar l’Altaveu i ha pogut confirmar aquest mitjà, fa un parell de setmanes els agents penitenciaris van trobar un plànol de la presó dibuixat pel condemnat el qual no va arribar a acabar de dissenyar. Per tot plegat, el sevillà ha escoltat la desestimació del seu recurs acompanyat de quatre agents del GIPA, tot i que el procés s’ha produït sense incidents, ni tan sols cap reacció per part del condemnat .

