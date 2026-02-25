El condemnat per abusos sexuals recorre l’extradició a Espanya afirmant que “prefereix morir” abans que tornar

“Prefereixo morir abans que tornar a Espanya”. Amb aquesta afirmació, el condemnat per delictes d’agressió i abús sexual sobre les seves filles adoptives a Sevilla el 2015 ha tancat aquest dimecres la vista del recurs contra la seva extradició. L’home, resident al Principat des del 2019, demana que la condemna de cinc anys i sis mesos de presó imposada per l’Audiència de Sevilla es pugui complir a Andorra.
El Tribunal de Corts ha escoltat els arguments de la defensa, la qual sol·licita que es revoqui l’acord d’extradició dictat en primera instància. La lletrada sosté que el trasllat a Espanya comportaria conseqüències greus per a la salut del seu client i invoca la concurrència de “gravetat excepcional“.
La defensa sol·licita que es revoqui l’acord d’extradició dictat en primera instància
Durant la vista, l’advocada ha detallat que el condemnat pateix trastorn de l’espectre autista, dèficit d’atenció i depressió diagnosticada, així com antecedents de temptatives de suïcidi anteriors al seu ingrés a presó provisional. Segons ha exposat, el risc s’ha incrementat arran del procés judicial i, especialment, després de la mort del seu fill biològic el desembre passat, mentre ell es trobava empresonat. Es tracta d’un jove de 18 anys que va morir al domicili de la seva mare biològica, la mateixa persona que va denunciar l’acusat pels fets jutjats a Espanya. Així, la defensa qualifica aquest episodi de traumàtic i d’impacte devastador.
Seguidament, la lletrada també ha subratllat que l’extradició suposaria la pèrdua de contacte amb la seva esposa, qui pateix un càncer sense cura, segons ha manifestat l’acusat, i amb la seva filla menor resident a Andorra, diagnosticada amb trastorn de l’espectre autista. Aquest entorn familiar és, segons defensa, l’únic suport del qual disposa. Per tot plegat, la defensa sol·licita que la condemna es pugui executar al Principat, considerant que aquesta via satisfaria l’interès judicial espanyol i evitaria posar en risc la seva vida.
La Fiscalia argumenta que l’edat del condemnat (44 anys) no pot considerar-se avançada i defensa que el sistema penitenciari espanyol pot garantir el tractament mèdic necessari
Per la seva banda, el ministeri Fiscal manté que es compleixen tots els requisits legals per concedir l’extradició i que no concorren les circumstàncies de gravetat excepcional previstes a la norma. En aquest sentit, la Fiscalia argumenta que l’edat del condemnat (44 anys) no pot considerar-se avançada i defensa que el sistema penitenciari espanyol pot garantir el tractament mèdic necessari.
Així mateix, recorda que l’execució de la pena a Andorra no és possible materialment, atès que l’home no és nacional andorrà i no es reuneixen les condicions legals per assumir el compliment d’una condemna imposada per un altre Estat. Així doncs, la resolució del recurs es farà pública el 31 de març.