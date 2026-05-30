Espot demana calma als llogaters davant les cartes enviades i els insta a no signar res «dins de la precipitació»

El cap de Govern, Xavier Espot, ha fet una crida a la prudència als llogaters que estan rebent propostes de renovació dels seus contractes abans de l’entrada en vigor de la futura llei de descongelació. Davant la polèmica sorgida en l’edifici de Doctor Mitjavila, on alguns propietaris haurien plantejat nous contractes amb increments significatius de la renda, el mandatari ha insistit que els afectats s’assessorin abans de prendre qualsevol decisió.
«No hi ha cap obligació de signar res», ha remarcat Espot, qui ha demanat als arrendataris que siguin «cauts i prudents» i que busquin assessorament jurídic abans d’acceptar qualsevol proposta. En aquest sentit, ha advertit especialment sobre aquelles renovacions que contemplen augments molt elevats del preu del lloguer. Com a exemple, ha esmentat casos en què s’ha plantejat una pujada del 50%, una xifra que, segons ha assegurat, «no és possible» d’acord amb les previsions de la futura normativa.
Així, ha recordat que la legislació prevista mantindrà mecanismes de protecció per als llogaters i que la renovació dels contractes no serà possible en totes les situacions. Per aquest motiu, ha demanat als ciutadans que no actuïn moguts pel nerviosisme ni per la por de perdre l’habitatge de manera imminent. En aquesta línia, ha encoratjat els afectats a informar-se sobre el contingut del projecte de llei que haurà de ser aprovat pel Consell General, tot defensant, de nou, que es tracta d’una norma «eminentment garantista i protectora» per als arrendataris.
Qüestionat, però, per les conseqüències per als inquilins que acabin signant una renovació abans de l’entrada en vigor de la llei, el cap de Govern ha admès que la normativa no tindrà efectes retroactius. En aquest sentit, ha recordat que el text «no preveu cap disposició retroactiva» respecte als contractes renovats de mutu acord abans de la seva aprovació, ja que el principi de llibertat de pactes impedeix invalidar automàticament els acords entre les parts.
Tot i això, ha puntualitzat que una qüestió diferent és determinar si aquests pactes s’han formalitzat amb plena llibertat: si es considera que hi ha hagut intimidació o manca de consentiment, els afectats podrien recórrer a les vies previstes pel dret civil per impugnar els contractes, un aspecte que queda fora de l’abast de la futura legislació. Davant aquest escenari, Espot ha reiterat que la millor opció és esperar abans de signar qualsevol document. «Ara el que ha de fer la gent és contemporitzar, no firmar res dins de la precipitació», ha afirmat.
Pel que fa a les actuacions dels propietaris, Espot ha reconegut que el marge d’intervenció de l’Executiu és limitat mentre la llei no entri en vigor, ja que, segons ha explicat, el Govern no pot obrir expedients sancionadors ni adoptar mesures cautelars basant-se en una normativa encara no vigent. Malgrat això, ha assegurat que s’està fent una tasca d’informació i pedagogia perquè la ciutadania conegui que no està obligada a acceptar propostes que no s’ajustin al futur marc legal.