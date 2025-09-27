Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Participants de la segona edició del Troc d'Andorra la Vella. | ANA / M.P.
El Periòdic d'Andorra
Roba i complements

Èxit rotund del Troc Andorra la Vella: dobla les peces rebudes fins a les 1.400 i ja pensa en la tercera edició

La voluntat del comú de la capital és que es puguin intercanviar la major part de les peces entregades per tal de no acumular tants articles

La capital tancarà a les 20.00 hores d’aquest dissabte la segona edició del Troc Andorra la Vella, una iniciativa organitzada pel comú i gestionada per Andtropia que té com a objectiu donar una segona vida a la roba i complements que ja no s’utilitzen per intercanviar-los per altres peces. L’edició d’enguany, tal com ha explicat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha estat un èxit rotund, ja que s’ha doblat el nombre de peces de roba rebudes, passant de les 700 de la primera edició a les 1.400 actuals. A falta d’unes hores per tancar el mercat, també s’han intercanviat al voltant de 550 articles.

“Simplement amb superar una mica les xifres de l’any passat, ja crèiem que era un èxit. En aquest cas, el fet d’haver-ho doblat crec que és molt significatiu de què –l’esdeveniment– funciona i que a la gent li agrada molt aquest tipus d’iniciatives i, per tant, nosaltres molt contents d’aquest canvi de xifra”, ha argumentat Losada. La voluntat de la corporació, però, és que es puguin intercanviar la major part de les peces entregades per tal de no acumular tants articles per a properes edicions. “Seria l’ideal”, ha dit Losada.

Participants de la segona edició del Troc d’Andorra la Vella. | ANA / M.P.

Tot i l’èxit assolit, el comú ja mira cap a una tercera edició. En aquest sentit, la cònsol ha plantejat que es pugui desenvolupar quan arribi de nou el bon temps, ja passat l’hivern, i poder oferir així altres peces de roba diferents al mercat. Si al final s’acaba fent així, també s’estudiarà poder traslladar l’esdeveniment a l’exterior per gaudir de més amplitud.

Pel que fa a les novetats, els tallers manuals i creatius per transformar peces en nous objectes i la zona infantil, Losada ha posat en relleu que han tingut una molt bona acollida. “La zona infantil sempre funciona molt bé perquè les famílies poden gaudir-ho” i, quant als tallers, “he vist rotació de gent i creiem que és un punt afegit i que val la pena”.

