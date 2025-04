Tret de sortida a les eleccions

Estopiñán aposta per la transparència, la renovació i la proximitat amb el voluntariat de la Creu Roja

La candidatura defensa una reforma profunda en la governança de l’entitat, una millor comunicació amb els socis i l’impuls de nous serveis socials

La candidatura encapçalada per Alexis Estopiñán ha fet aquest dimarts la seva primera presentació formal davant dels socis i simpatitzants de la Creu Roja Andorrana, exposant amb detall el seu programa i les línies mestres que volen impulsar. Estopiñán ha agrait l’espai ofert per poder exposar una proposta que, segons ha remarcat, “hem estat treballant intensament durant dos mesos”, i que respon a la voluntat de posar damunt la taula una alternativa a la dinàmica actual de l’entitat: “Tenim moltes coses a aportar, però també reconeixem i valorem profundament l’esforç enorme i la dedicació que s’ha realitzat en aquest temps”.

Un dels punts centrals que ha defensat la candidatura ha sigut el seu compromís amb la transparència i la renovació de lideratges, tot criticant la manca d’accés al cens de socis durant el procés electoral, fet que —segons ells— ha dificultat la comunicació amb la base social. Estopiñán ha insistit que “no és només una qüestió formal, sinó de respecte institucional”, tot denunciant que el procés electoral s’ha dut a terme d’una manera “opaca” i “empobrida”, amb una comunicació interna gairebé inexistent: “El soci no ha rebut cap informació oficial sobre la celebració d’eleccions ni sobre les candidatures presentades”.

La seva candidatura també proposa la reforma dels estatuts, tot integrant recomanacions internacionals per limitar els mandats i evitar enquistaments. “Si hi hagués hagut una limitació de dos mandats, la renovació hauria estat més natural”, ha dit. En aquest sentit, volen fomentar la separació clara de funcions entre la junta directiva i la direcció operativa, de manera que la primera es centri en línies estratègiques i la segona en la gestió del dia a dia, sempre amb mecanismes de fiscalització interns “que garanteixin el bon funcionament sense entorpir-lo”.

Durant l’acte, s’han exposat propostes concretes com la creació d’una residència de 24 hores en col·laboració publicoprivada i l’ampliació dels centres de dia de proximitat per a la gent gran. L’objectiu, han apuntalat, és adaptar-se a les necessitats reals de cada parròquia i evitar una distribució automàtica de serveis que no respongui a la realitat demogràfica. També s’ha plantejat estudiar la creació d’una fundació vinculada a la Creu Roja, orientada a la captació de fons i patrocinadors per reforçar el finançament de projectes socials i assegurar que ningú quedi exclòs per motius econòmics: “Sabem que a Andorra existeix la pobresa relativa, i no sempre el Govern pot arribar-hi”.

En relació amb el voluntariat i la joventut, un dels punts clau del projecte, s’ha destacat la necessitat de reconnectar amb les bases: “Moltes idees del nostre programa venen directament de persones del terreny, que coneixen les mancances reals de la societat”, ha afirmat una de les vocals, Judith Novo. En aquesta línia, han denunciat que el voluntariat no se sent prou reconegut ni escoltat, i que la junta actual s’ha desconnectat de la seva realitat. Per aquest motiu, proposen un espai jove, un fòrum anual de voluntariat juvenil i visites escolars per fomentar els valors de la Creu Roja des de la infància. “Sense voluntaris, l’entitat no va enlloc. Costa captar-los, costa retenir-los. Cal reconèixer-los i acompanyar-los”, han remarcat.

En la part final, Estopiñán ha reivindicat la voluntat de tornar a fer de la Creu Roja una “casa comuna” que aculli també totes aquelles persones que, per desencís o desconnexió, han deixat de participar en els darrers anys. “Volem reconèixer i recuperar tota la gent que ha donat molt a la institució. No volem trencar res, volem sumar”. A més, ha posat també en valor la feina dels equips anteriors, especialment la del president sortint Josep Pol, i ha insistit que “si hem fet soroll amb aquesta candidatura, no ha estat per manca de respecte, sinó perquè pensem que la Creu Roja mereix una nova empenta”.

L’equip, format per vuit persones de perfils diversos —entre ells professionals de l’àmbit mèdic, jurídic i social— ha destacat que la seva força és “la il·lusió, el compromís i el respecte per la institució”, i s’han presentat com una opció “d’honestedat i servei, fidel als valors de la Creu Roja i amb voluntat real de canvi”. Cal destacar que els membres de la candidatura, a banda d’Alexis Estopiñán, seran Laura da Conceiçao, com a aspirant a vicepresidenta; Josep Antoni Montané com a tresorer, i Marc Maestre i Judith Novo com a vocals.