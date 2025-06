Concreció de les bandes salarials

Esteves avança que la proposta salarial per a l’ensenyament públic “és diferent del de la Policia” i resta superior al 8%

Mentre aquesta tarda el SIPAAG acaba de corroborar la proposició, l'Executiu cada cop s'aproxima més a la visió que demanda el sindicat

Una aproximació cada vegada més raonable de les postures és el que semblaria haver ara mateix entre el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i el Govern per a la redefinició de les retribucions i, en especial, respecte al complement salarial per compensar el no cobrament del GADA. En aquest sentit, ahir van mantenir una reunió conjunta amb el cos docent el Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG), el Sindicat de Justícia i els dos sindicats de Bombers, l’ABA i l’A118. Entre tots ells, s’ha formalitzat així una proposta comuna per presentar-la pròximament al Govern i tramitar-se entre aquesta nit o demà al matí com a molt tard.

A falta encara que avui el SIPAAG estudi el percentatge amb els seus afiliats i la validi, el secretari general del SEP, Sergi Esteves, ha fet saber a EL PERIÒDIC que aquesta banda “serà diferent de la que s’ha acordat amb la Policia” (que s’ha fixat, per ara, en l’11,5%), no esclarint encara si quedarà més amunt o una mica per sota, “però és superior al 8% que inicialment l’Executiu ens va proposar perquè creiem que si les bandes d’entrada després es veuen ampliades, quedarien completament absorbides per les del personal que porti més anys a l’administració que la dels nous ingressats”. D’aquesta manera, el portaveu del sindicat d’Educació ha precisat que han rebaixat la quantitat del 24% que en un principi trobaven adient a causa de la pèrdua pels anys no compensats i que van sol·licitar al Govern.

Aquesta va ser la proposta de la primera reunió, que ara s’ha vist modificada tenint en compte que “sabem que és difícil de pagar aquesta quantitat”, segons admet Esteves, però amb la mirada posada en continuar “una bona entesa que sembla que està, tot i que la diagnosi general està una mica allunyada, cada cop apropant-se més a la idea que volem”. D’altra banda, la trobada d’ahir entre els quatre sindicats citats va servir per posar en comú a on havia quedat cada complement salarial en el cas particular de cada cos, “i arran d’aquesta visió, hem conformat aquesta proposta que no puc desvelar fins que tinguem concertada i acabada la següent reunió amb el Govern. Després veurem si l’accepten o canvien”, ha sostret.

Una decisió que ve presa per no “alterar l’esdevenir dels fets” i les mesures que es posaran aviat sobre la taula, i amb el recordatori que la revalorització de les graelles salarials del SEP encara no està ni molt menys tancat i en les pròximes hores la proposta, de moment definitiva, es podrà veure o no modificada. Convé recordar, sobre això, que el cos docent ja va alertar fa un parell de setmanes que “es manté activa” la idea de convocar una vaga al setembre si no es materialitza una entesa; no obstant això, insistint que aquest és només “l’últim recurs” en cas que la negociació, ara per ara més avançada, no prosperi, i que es finançarà amb les quotes acumulades dels afiliats. Més foc a la llenya.