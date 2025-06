Negociacions de les graelles salarials

El SEP proposa un complement del 24% i una revisió de les graelles per corregir els encavalcaments salarials

En un altre ordre, banders i penitenciaris reclamen que les millores salarials arribin a tots els rangs, nivells d’antiguitat i situacions laborals

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) traslladarà al Govern una proposta que planteja l’aplicació d’un complement salarial del 24% per compensar la manca de revalorització dels darrers anys. Així ho ha explicat a EL PERIÒDIC el president del col·lectiu, Sergi Esteves, després de la reunió mantinguda avui amb el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, en el marc de les negociacions per a la revisió de les graelles salarials.

Esteves ha qualificat de “positiva” la trobada i ha destacat que, malgrat les diferències inicials, existeix una base compartida a partir del diagnòstic elaborat per l’estudi de People Matters, el qual també ha guiat les anàlisis de l’Executiu. “Ara estem parlant de com s’apliquen les recomanacions, i aquí és on divergim”, ha puntualitzat.

Entre les principals demandes, el sindicat reclama que el complement vinculat a la gestió del compliment no se situï entre l’1% i el 8%, com preveu actualment l’Executiu, sinó que arribi al 24%, una xifra que consideren més representativa de la pèrdua acumulada de poder adquisitiu. Esteves ha admès que aquest percentatge tindria un impacte pressupostari notable, però ha obert la porta a que es redistribueixi en part a través d’un increment de les bases salarials generals.

Un altre dels eixos destacats de la proposta sindical és la correcció de l’encavalcament salarial entre les diferents franges. En aquest sentit, el SEP defensa que la revalorització de les bases, especialment del tram d’entrada situat al 80%, és imprescindible per evitar que es produeixin solapaments entre treballadors amb nivells i trajectòries diferents. “Cal garantir la competitivitat del sistema i evitar que perfils amb més responsabilitat o antiguitat acabin percebent quantitats similars a les de nous ingressats”, ha afirmat Esteves.

Pel que fa a la forquilla de remuneració entre el 80% i el 120%, el SEP recorda que el seu disseny no genera desigualtats estructurals, ja que l’accés a trams superiors s’articula a través de la carrera horitzontal i està vinculat a mèrits professionals, avaluacions i formació. “És un sistema que premia l’esforç, no l’antiguitat per si sola”, ha aclarit el president del sindicat.

Cos de Banders

Des del Sindicat del Cos de Banders, el president Gerber Martín ha valorat positivament la reunió amb el Govern, assegurant que les propostes de millora salarials “ajusten millor la realitat dels agents” i que, per tant, el nou model retributiu suposa un pas endavant. Amb tot, ha avançat que el sindicat també presentarà una contraproposta per mirar de millorar l’oferta del Govern, sobretot pel que fa als treballadors amb més antiguitat, que són els qui, afirma, “més han patit” la manca de progressió professional.

A més, els banders volen que la mesura sigui retroactiva i entri en vigor des de gener del 2025, i no pas des del juliol com proposa l’Executiu. “Creiem que hi ha predisposició per negociar una millor aplicació del GADA, i intentarem que sigui més justa per a tothom”, ha remarcat. Respecte a les noves graelles, Martín ha explicat que l’augment del salari base beneficiarà especialment els agents que es troben a la banda del 80% i que no han pogut progressar en la seva carrera per manca d’instruments. També ha indicat que, si bé es van presentar algunes línies generals pel que fa a la formació, el sindicat no ha entrat encara a valorar aquestes partides.

Sindicat Penitenciari

Finalment, des del Sindicat Penitenciari Andorrà, el president Sergi Teixeira ha detallat que s’han obert marges per negociar els percentatges, que poden arribar fins al 8%, i que des del col·lectiu aspiren a ampliar aquestes xifres fins a un 10 o 12% per als treballadors més veterans. En relació amb les noves graelles salarials, el sindicat espera rebre el document amb les xifres completes en format escrit, ja que la presentació amb diapositives “no permet una anàlisi prou rigorosa”. En tot cas, considera prioritari que es millori el salari d’entrada per tal de facilitar la contractació de nous professionals, una mancança que afecta de manera greu el sector penitenciari.

Quant a la previsió pressupostària de cinc milions d’euros per fer front al GADA, Teixeira ha valorat que, tot i no tenir l’obligació legal de fer-ho, el Govern fa “un esforç important”, però que caldrà veure en detall com es distribueix i quina retroactivitat tindrà. “No tenim encara els números sobre la taula, i fins que no ho veiem en paper, no podem saber quin serà el veritable impacte per al personal”, ha remarcat.

Sobre la possibilitat que els nous ingressos acabin cobrant igual o més que els treballadors antics, el president ha deixat clar que això no es donarà, ja que els nous professionals entraran al 80% de la nova graella, i la progressió fins al 120% seguirà sent gradual i vinculada a l’acompliment. “És un sistema que ja existeix actualment i que permet una carrera professional ordenada i meritocràtica”, ha afegit.