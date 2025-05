Assemblea extraordinària

El SEP veu marge d’entesa amb el Govern i defensa la vaga del setembre com a “últim recurs preventiu”

El sindicat basa les demandes salarials en l’estudi encarregat pel mateix executiu i espera una proposta concreta a la reunió prevista per dijous

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) considera que hi ha marge per arribar a un acord amb el Govern sobre la revalorització de les graelles salarials del cos docent. Tot i que manté activa la convocatòria d’una vaga al setembre si no es materialitza una entesa, l’organització insisteix que aquesta opció és només “l’últim recurs” en cas que la negociació no prosperi.

“Preparem escenaris per si cal pressionar, però la prioritat és arribar a un acord”, ha afirmat el secretari general del SEP, Sergi Esteves, en declaracions posteriors a l’assemblea extraordinària celebrada aquesta setmana. En aquest sentit, el sindicat ha activat una caixa de resistència que permetria cobrir fins a cinc dies de vaga, finançada íntegrament amb les quotes acumulades dels afiliats.

Segons Esteves, les demandes que es plantejaran formalment al Govern es basen en les mateixes conclusions que recull l’estudi elaborat per l’empresa externa People Matters, encarregat per l’Executiu. “No hem fet una proposta ideològica, sinó que ens hem basat en el mateix diagnòstic. Això hauria de facilitar la trobada de punts en comú”, ha afegit. El SEP confia que la presentació formal de la proposta governamental arribi la setmana vinent, durant una reunió prevista per dijous a la tarda.

Les reivindicacions del sindicat s’articulen en quatre eixos principals. El primer és l’augment de la base salarial i la correcció de solapaments entre llocs de treball, amb increments que podrien oscil·lar entre el 10% i el 20%, segons el cas. El segon punt és la incorporació de complements d’antiguitat per als interins, una pràctica habitual als països veïns però absent a Andorra. “Aquesta mancança debilita la nostra capacitat d’atreure nous docents en un context de borses d’interinatge molt minvades”, ha alertat Esteves.

El tercer àmbit aborda la compensació pel retard en l’aplicació de la carrera professional. El SEP reclama que es defineixi si aquest concepte serà un complement específic o un element transitori. Finalment, el quart eix demana complements de lloc de treball similars als que ja es contemplen en altres sistemes educatius, com per exemple per tutorització, nombre d’alumnes, desplaçaments o responsabilitats addicionals.

La convocatòria de vaga, si arriba a activar-se, serà voluntària i amb cobertura econòmica opcional a través de la caixa de resistència. “Hi ha persones que potser ho necessiten per arribar a final de mes, i d’altres que decidiran no fer-la servir. Cadascú tria”, ha detallat el secretari general. També ha assegurat que exercir el dret de vaga no pot tenir cap repercussió negativa en la carrera professional dels docents, i que qualsevol vulneració seria considerada repressió sindical.