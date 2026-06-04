Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La previsió del PIB que ha fet públic aquest dijous Estadística. | Departament d'Estadística
El Periòdic d'Andorra
Estadística

Estadística revisa a l’alça les previsions econòmiques i eleva fins al 2,6% el creixement del PIB real per al 2026

La revisió també eleva fins al 6,8% el creixement previst de la massa salarial i situa la inflació en el 3,1%, gairebé el doble de l’estimada inicialment

El Departament d’Estadística ha fet públiques les previsions macroeconòmiques per al període 2026-2030 i les ha revist a l’alça. Així, les previsions de creixement del PIB real revisades per a aquest 2026 són d’un 2,6%, quan en l’anterior estudi publicat se situava en un 1,7. Pel que fa al PIB nominal, les previsions per a aquest 2026 són d’un 5,4%. 

De fet, segons les dades d’Estadística, aquest 2026 és quan el PIB, tant nominal com real, ha de créixer més, ja que de cara al 2027 les dades n’indiquen un de nominal del 4,8% i real del 2%; per al 2028 del 4,7 i de l’1,9%, i per al 2029, 2030 i 2031, del 4% i de l’1,7%, respectivament. Pel que fa al valor afegit brut (VAB), per a aquest 2026 se’n preveu un de nominal del 5,3% i real del 2,4%, quan les previsions fa uns mesos eren del 4% i de l’1,7%.

Estadística també preveu un creixement de la massa salarial aquest any del 6,8% i un 2% més d’assalariats, un volum aquest darrer que es manté respecte de la previsió anterior i que, en canvi, es revisi a l’alça en el cas de la massa salaria, ja que la previsió era d’un 4,5%.

Quant a l’IPC, per a aquest 2026 es preveu que sigui del 3,1%, del 2,5% l’any vinent; del 2,3% el 2028 i del 2% els anys 2029, 2030 i 2031. En aquest cas, també hi ha hagut una revisió a l’alça per a aquest any, ja que les previsions eren d’un 1,6%.

Pel que fa al comerç internacional, es preveuen increments del 2,7% en les importacions i 4,6% en les exportacions. També en aquest cas s’han fet revisions que augmenten respecte de les inicials, que se situaven en 2,5 i 3,7%, respectivament.

Comparteix
Notícies relacionades
Escaldes respon als retrets de Govern pels estudis de càrrega i denuncia un «atac reiterat» quant a la sostenibilitat
La majoria no sorprèn ningú i acaba avalant una llei de desintervenció progressiva del mercat de lloguer
Suport unànime a la tramitació del registre de la propietat, tot i els retrets per la seva tardança implantació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
Marsol anuncia que la setmana vinent s’obrirà un nou concurs per adquirir més habitatges per al parc públic
  • Cultura, Societat
La reconstrucció del Centre Cultural costarà fins a 14,5 milions, amb gairebé la meitat coberts per les asseguradores
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella preveu invertir fins a final d’aquest mandat més de 5,7 milions d’euros en millorar les voravies
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
Sant Julià reforçarà Urbanisme amb quatre noves places fixes per fer front a la manca d’efectius i especialització
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella preveu invertir fins a final d’aquest mandat més de 5,7 milions d’euros en millorar les voravies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Escaldes retira un pollancre negre del Prat del Roure després de detectar-ne una vitalitat reduïda
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu