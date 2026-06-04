Estadística revisa a l’alça les previsions econòmiques i eleva fins al 2,6% el creixement del PIB real per al 2026

El Departament d’Estadística ha fet públiques les previsions macroeconòmiques per al període 2026-2030 i les ha revist a l’alça. Així, les previsions de creixement del PIB real revisades per a aquest 2026 són d’un 2,6%, quan en l’anterior estudi publicat se situava en un 1,7. Pel que fa al PIB nominal, les previsions per a aquest 2026 són d’un 5,4%.
De fet, segons les dades d’Estadística, aquest 2026 és quan el PIB, tant nominal com real, ha de créixer més, ja que de cara al 2027 les dades n’indiquen un de nominal del 4,8% i real del 2%; per al 2028 del 4,7 i de l’1,9%, i per al 2029, 2030 i 2031, del 4% i de l’1,7%, respectivament. Pel que fa al valor afegit brut (VAB), per a aquest 2026 se’n preveu un de nominal del 5,3% i real del 2,4%, quan les previsions fa uns mesos eren del 4% i de l’1,7%.
Estadística també preveu un creixement de la massa salarial aquest any del 6,8% i un 2% més d’assalariats, un volum aquest darrer que es manté respecte de la previsió anterior i que, en canvi, es revisi a l’alça en el cas de la massa salaria, ja que la previsió era d’un 4,5%.
Quant a l’IPC, per a aquest 2026 es preveu que sigui del 3,1%, del 2,5% l’any vinent; del 2,3% el 2028 i del 2% els anys 2029, 2030 i 2031. En aquest cas, també hi ha hagut una revisió a l’alça per a aquest any, ja que les previsions eren d’un 1,6%.
Pel que fa al comerç internacional, es preveuen increments del 2,7% en les importacions i 4,6% en les exportacions. També en aquest cas s’han fet revisions que augmenten respecte de les inicials, que se situaven en 2,5 i 3,7%, respectivament.