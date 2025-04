Resposta a la carta

Espot replica a la Coordinadora i defensa el sentit comú davant la regulació del mercat de l’habitatge

El cap de Govern assegura que el pla de l'Executiu ja recull moltes propostes i rebutja una liberalització sobtada del mercat

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat aquest divendres que les accions per pal·liar la crisi de l’habitatge han de seguir el “sentit comú” i que l’executiu no disposa d’una “vareta màgica” per solucionar la problemàtica. D’aquesta manera, i en resposta a les propostes presentades per carta des de la Coordinadora per l’habitatge digne -entre les quals figura principalment la regulació dels preus del mercat de lloguer i venda d’habitatges i la prohibició de tots els desnonaments sense un habitatge alternatiu digne i assequible-, Espot ha assenyalat que el que no pot fer l’executiu és “crear una economia dirigida i un estat centralitzat”, ja que “si féssim això potser a curt termini estaríem resolent la problemàtica, però a llarg termini potser l’estaríem empitjorant”.

El cap de Govern ha fet aquestes declaracions en el marc de la seva participació en la presentació de l’estudi ‘El Principat d’Andorra: una anàlisi macroeconòmica comparada’, un esdeveniment organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). Qüestionat sobre la missiva enviada per la Coordinadora i la manifestació convocada per aquest dissabte, ha dit que la concentració ha de servir per “extreure lliçons i conclusions”, però que el Govern “no ha necessitat -la convocatòria- d’aquesta manifestació per ser conscients de la problemàtica que tenim al tomb de l’habitatge i per posar fil a l’agulla en la recerca de solucions efectives i concretes”.

En aquest sentit, ha aclarit que arran de la seva participació en l’acte de l’EFA, encara no s’ha pogut mirar en detall les propostes presentades per l’entitat, tot i que ha avançat estar convençut “que moltes de les reivindicacions ja estan a l’ordre del dia de les prioritats del Govern i aquelles que no hi siguin les analitzarem amb cura i les tirarem endavant si considerem que són conformes al nostre ideari i al que nosaltres creiem que és necessari per resoldre aquesta problemàtica, amb independència de la manifestació”. “El nostre full de ruta està traçat i és molt clar d’aquí a final de legislatura. Dit això, nosaltres sempre oferim mà estesa a escoltar, a dialogar i a poder intercanviar opinions”, ha afegit.

A la vegada, i tal com va fer recentment en una entrevista, ha reiterat que l’executiu no descarta poder implementar altres mesures a canvi de flexibilitzar la pròrroga forçosa dels contractes de lloguer que finalitzarà el 2027, però, novament, ha explicat que aquestes accions s’han de fer “des del sentit comú, des de la raonabilitat i el convenciment que vivim en una democràcia liberal i no en una economia dirigida”. Preguntat sobre aquesta qüestió, precisament, ha aclarit que la responsabilitat del Govern és treballar en aquest escenari ‘post 2027’ i, per tant, “és important que puguem obrir una via de diàleg amb la Coordinadora, però també amb els propietaris d’aquests habitatges, per intentar trobar solucions que no ens condueixin a una liberalització absoluta del mercat de lloguer d’un dia per l’altre perquè això és inconcebible”.

Aquests mecanismes compensatoris, però, són a hores d’ara “una reflexió embrionària que no ha de mediatitzar la manifestació del 5 d’abril”, per la qual cosa, una vegada s’hagi celebrat aquesta concentració, “les nostres portes estan obertes, seurem i parlarem totes les parts perquè som el Govern de tothom i parlarem amb tots ells i intentarem aplicar les solucions que més benefici tinguin per a l’interès general”, ha conclòs.